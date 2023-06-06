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https://sputnikarabic.ae/20230606/انتشار-صواريخ-يارس-النووية-الاستراتيجية-مع-شروق-شمس-الصباح-فيديو---1077791672.html
انتشار صواريخ "يارس" النووية الاستراتيجية مع شروق الشمس... فيديو
انتشار صواريخ "يارس" النووية الاستراتيجية مع شروق الشمس... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج أنظمة الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس"، من مجمّع الصواريخ ونشرها للمشاركة في تدريبات دورية قتالية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T10:11+0000
2023-06-06T10:16+0000
روسيا
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أفادت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الصواريخ تعمل على المهام والمناورات المكثفة على طرق الدوريات القتالية.وبحسب الدفاع الروسية، فإن حسابات صواريخ "يارس" تجعل المسيرة تصل إلى 100 كيلومتر، وتفريق الوحدات مع تغيير المواقع الميدانية، وتنظيم التمويه والحماية القتالية. يحل الأفراد العسكريون قضايا مكافحة مجموعات التخريب والاستطلاع.وتعمل القوات على تنفيذ الخطط لتغيير المواقع الميدانية (أماكن التموضع) وتنفيذ خطط الانتشار، وتطوير آليات تنفيذ دوريات قتالية جديدة.وأضافت الخدمة الصحفية: "أثناء المناورة، تنتشر وحدات الصواريخ والوحدات الفرعية في الغابات من أجل إخفاء أنظمة "يارس".
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم

انتشار صواريخ "يارس" النووية الاستراتيجية مع شروق الشمس... فيديو

10:11 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 10:16 GMT 06.06.2023)
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج أنظمة الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس"، من مجمّع الصواريخ ونشرها للمشاركة في تدريبات دورية قتالية.
أفادت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الصواريخ تعمل على المهام والمناورات المكثفة على طرق الدوريات القتالية.
وبحسب الدفاع الروسية، فإن حسابات صواريخ "يارس" تجعل المسيرة تصل إلى 100 كيلومتر، وتفريق الوحدات مع تغيير المواقع الميدانية، وتنظيم التمويه والحماية القتالية. يحل الأفراد العسكريون قضايا مكافحة مجموعات التخريب والاستطلاع.

وتسمح أنشطة التدريب القتالي المخطط لها بالتحقق من جاهزية الأفراد، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية للخدمة الطويلة الأجل على طرق الدوريات القتالية.

وتعمل القوات على تنفيذ الخطط لتغيير المواقع الميدانية (أماكن التموضع) وتنفيذ خطط الانتشار، وتطوير آليات تنفيذ دوريات قتالية جديدة.
وأضافت الخدمة الصحفية: "أثناء المناورة، تنتشر وحدات الصواريخ والوحدات الفرعية في الغابات من أجل إخفاء أنظمة "يارس".
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