https://sputnikarabic.ae/20230606/انتشار-صواريخ-يارس-النووية-الاستراتيجية-مع-شروق-شمس-الصباح-فيديو---1077791672.html
انتشار صواريخ "يارس" النووية الاستراتيجية مع شروق الشمس... فيديو
انتشار صواريخ "يارس" النووية الاستراتيجية مع شروق الشمس... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج أنظمة الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس"، من مجمّع الصواريخ ونشرها للمشاركة في تدريبات دورية قتالية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T10:11+0000
2023-06-06T10:11+0000
2023-06-06T10:16+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7c3995bea43af2f20b76524cba2806ba.jpg
أفادت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الصواريخ تعمل على المهام والمناورات المكثفة على طرق الدوريات القتالية.وبحسب الدفاع الروسية، فإن حسابات صواريخ "يارس" تجعل المسيرة تصل إلى 100 كيلومتر، وتفريق الوحدات مع تغيير المواقع الميدانية، وتنظيم التمويه والحماية القتالية. يحل الأفراد العسكريون قضايا مكافحة مجموعات التخريب والاستطلاع.وتعمل القوات على تنفيذ الخطط لتغيير المواقع الميدانية (أماكن التموضع) وتنفيذ خطط الانتشار، وتطوير آليات تنفيذ دوريات قتالية جديدة.وأضافت الخدمة الصحفية: "أثناء المناورة، تنتشر وحدات الصواريخ والوحدات الفرعية في الغابات من أجل إخفاء أنظمة "يارس".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_f62e35c8afb9c6dd8b01159187b84f06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم
انتشار صواريخ "يارس" النووية الاستراتيجية مع شروق الشمس... فيديو
10:11 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 10:16 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج أنظمة الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس"، من مجمّع الصواريخ ونشرها للمشاركة في تدريبات دورية قتالية.
أفادت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الصواريخ تعمل على المهام والمناورات المكثفة على طرق الدوريات القتالية.
وبحسب الدفاع الروسية، فإن حسابات صواريخ "يارس" تجعل المسيرة تصل إلى 100 كيلومتر، وتفريق الوحدات مع تغيير المواقع الميدانية، وتنظيم التمويه والحماية القتالية. يحل الأفراد العسكريون قضايا مكافحة مجموعات التخريب والاستطلاع.
وتسمح أنشطة التدريب القتالي المخطط لها بالتحقق من جاهزية الأفراد، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية للخدمة الطويلة الأجل على طرق الدوريات القتالية.
وتعمل القوات على تنفيذ الخطط لتغيير المواقع الميدانية (أماكن التموضع) وتنفيذ خطط الانتشار، وتطوير آليات تنفيذ دوريات قتالية جديدة.
وأضافت الخدمة الصحفية: "أثناء المناورة، تنتشر وحدات الصواريخ والوحدات الفرعية في الغابات من أجل إخفاء أنظمة "يارس".