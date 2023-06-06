https://sputnikarabic.ae/20230606/بالأرقام-ما-الذي-يحققه-مشروع-التخصيص-للأندية-الرياضية-في-السعودية-1077809373.html

بالأرقام… ما الذي يحققه مشروع التخصيص للأندية الرياضية في السعودية؟

بالأرقام… ما الذي يحققه مشروع التخصيص للأندية الرياضية في السعودية؟

ضمن مساعٍ تهدف لجعل الدوري السعودي من أفضل 10 دوريات على مستوى العالم، نقلت السعودية ملكية 4 أندية كبرى هي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات... 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T15:40+0000

2023-06-06T15:40+0000

2023-06-06T15:40+0000

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ويهدف مشروع نقل وتخصيص الأندية الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى رفع القيمة السوقية للأندية، وتحقيق الترفيه والاستثمار، وتعدد موارد الدخل للمملكة.نقل ملكيةوأعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نقل ملكية 4 أندية كبرى هي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75 في المئة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يأتي ضمن أهداف رؤية 2030.قيمة سوقية حاليةوفق الصحف السعودية، تشكل قيمة الأندية الأربعة التي تنتقل ملكيتها بنسبة 75 في المئة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنحو 164 مليون يورو (نحو 175 مليون دولار).يتفق الخبراء من الجانب السعودي، على أن هذه الخطوة يمكن أن ترفع القيمة السوقية للأندية واللاعبين السعوديين، وهو ما أوضحه وزير الرياضة السعودي، الذي قال إن التخصيص يرفع القيمة السوقية للدوري المحلي لأكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) مرشحة للزيادة.نجوم الكرة في السعوديةونجحت المملكة في وقت سابق لضم اللاعب كريستيانو رونالدو، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن الفرنسي كريم بنزيما، وقع مع نادي الاتحاد السعودي مقابل عرض قيمته 200 مليون يورو (نحو 214 مليون دولار) على مدى موسمين، وأخرى تشير إلى أن ليونيل ميسي، قد ينضم إلى نادي الهلال.وتهدف هذه الخطوة لاستقطاب العديد من اللاعبين الكبار على مستوى العالم وتوزيعهم على الأندية، بما يحقق تكافؤ بين الأندية، وعدم التركيز على ناد أو اثنين فقط، ليصبح الوضع كما في العديد من الدوريات الكبرى.وتشكل السعودية 50 في المئة من قائمة "الأندية العشر الأعلى قيمة" ضمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ يأتي النصر السعودي بقيمة سوقية تبلغ 80.45 مليون يورو (نحو 86 مليون دولار)، وفقا للعربية.نقل الأندية الأخرىووفقا لبيان رسمي سعودي، فإنه يتم نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة "أرامكو" السعودية، وكذلك نادي الدرعية إلى "هيئة تطوير بوابة الدرعية"، ونادي العلا إلى "الهيئة الملكية للعلا" ونادي الصقور إلى شركة "نيوم" السعودية، وهي عملية إخضاع الأندية لـ "المؤسساتية"، بما يتيح لها دقة التخطيط وتحقيق عناصر الاستدامة وتعدد موارد الدخل، وفق الخبراء.ما أهداف هذه الخطوة؟قال طلعت حافظ، الاقتصادي السعودي، إن الخطوة التي اتخذتها المملكة بخصخصة القطاع الرياضي، تمثل أهمية كبيرة وفوائد متعددة للأندية الرياضية والقطاع بشكل عام.وفي حديثه مع "سبوتنيك"، أوضح أنها تحقق الاستدامة المالية للأندية، وحوكمة الإنفاق، بما يؤدي إلى الاستمرارية وتوسيع الدخل للنادي، بحيث يمكنه الدخول في استثمارات متعددة، تحقق إيرادات مالية كبيرة لها.وتشمل الأنشطة الاستثمارية التي يمكن أن تدخلها الأندية، إنشاء الملاعب والأكاديميات والمعاهد وكل ما يرتبط بالقطاع الرياضي من الناحية الاستثمارية.ويوضح الاقتصادي السعودي أن ضم الأندية لصندوق الاستثمارات المؤسس منذ سبعينيات القرن الماضي، يحقق العديد من الفوائد، نظرا للخبرة التي يملكها الصندوق بإدارة نحو 77 شركة، سواء بملكية تامة، أو حصص مؤثرة، ما يعني قدرته على تطوير الأندية بشكل أكبر.واستطرد حافظ: "تزيد هذه الخطوة من القيمة التسويقية للاعبين السعوديين، إذ تطمح السعودية إلى أن يكون الدوري السعودي من بين أفضل 10 دوريات على مستوى العالم، بحيث ينافس الدوري الأوروبي، بعد ضم العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم".وأشار إلى أن المملكة تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الرياضي، إذ تعتبره ضمن أهداف الرؤية التي تشمل القطاع بشكل كامل، ويمثل أولوية في السنوات المقبلة.أهداف رؤية 2030يوضح الباحث الاستراتيجي السعودي وجدي القليطي، أن قطاع الرياضة ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث تسعى المملكة لتحقيق الهدف الترفيهي والاستثماري في آن واحد.وفق حديثه مع "سبوتنيك"، يوضح أن المملكة تسعى لتحقيق الهدف الأهم في هذا الإطار بجعل الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات على مستوى العالم، وهو ما يحققه الصندوق، خاصة أن الأندية كانت تعتمد أعضاء دائمين فقط، وليست مؤسساتية، حيث كان دخلها الرئيسي عبر "الأعضاء الشرفيين".واستطرد: "اختلف الوضع حاليا، حيث أصبحت الأندية ضمن عملية "مؤسساتية" تخضع للخطط والدراسة وتحديد المهام وفقا لرؤية محددة".ويتفق القليطي بشأن ارتفاع القيمة التسويقية للاعبين السعوديين والأجانب، حال تحقيق الهدف المحدد بجعل الدوري السعودي من أهم الدوريات في العالم.ما هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 1971، وهو صندوق الثروة السيادية، ويعد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ تبلغ إجمالي قيمة الأصول التي يديرها الصندوق نحو 2.3 تريليون دولار في مختلف القطاعات، كما يوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل في 13 قطاعا استراتيجيا، من ضمنها الرياضة، بحسب الموقع الرسمي للصندوق، الذي أوضح أنه أبرز استثماراته في القطاع في الآونة الأخيرة شملت شراء أسهم نادي نيوكاسل الإنجليزي.

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