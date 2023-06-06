https://sputnikarabic.ae/20230606/بعد-تصريح-السفير-الروسي-عن-صفقات-دبابات-للكويت-معلومات-عن-قواتها-البرية-1077805151.html
بعد تصريح السفير الروسي عن صفقات دبابات للكويت... معلومات عن قواتها البرية
بعد تصريح السفير الروسي عن صفقات دبابات للكويت... معلومات عن قواتها البرية
يصنف الجيش الكويتي في المرتبة رقم 78 عالميًا، ويحتل المرتبة الـ 7 بين أقوى الجيوش الخليجية في 2023، ويمتلك قوة دبابات تصنف في المرتبة الـ 42 عالميا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T13:54+0000
2023-06-06T13:54+0000
2023-06-06T13:54+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الكويت
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وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لهذا العام، أن الجيش الكويتي يحتل المرتبة الـ 12 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط.ويحتل الجيش الكويتي المرتبة رقم 47 بين أكثر الجيوش إنفاقا على مستوى العالم بميزانية دفاع تتجاوز 8.1 مليار دولار.وتقدر القوة البشرية للجيش الكويتي بـ 38 ألف جندي، بينهم 17 ألفا قوات عاملة و14 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 7 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.ما هو حجم العتاد العسكري للقوات البرية الكويتية؟يضم العتاد العسكري للقوات البرية الكويتية قوة الدبابات والمركبات، إضافة إلى المدفعية وراجمات الصواريخ.ولفت الموقع إلى أن قوة الدبابات التابعة للجيش الكويتي تصنف في المرتبة رقم 42 بين أضخم قوات الدبابات في العالم في 2023.وقال السفير الروسي لدى الكويت فلاديمير جيلتوف، إنه تم بحث صفقة عسكرية بين البلدين تتضمن حصول الجيش الكويتي على دبابات روسية الصنع، مؤكدًا أن موسكو منفتحة على كل طلبات الكويت في المجال العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20220628/6-جيوش-خليجية-تمتلك-ألفي-طائرة-و18-ألف-مدرعة-1064374336.html
https://sputnikarabic.ae/20230525/ما-هي-أضخم-3-أساطيل-حربية-بالشرق-الأوسط-في-2023-1077410007.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الكويت
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الكويت
بعد تصريح السفير الروسي عن صفقات دبابات للكويت... معلومات عن قواتها البرية
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يصنف الجيش الكويتي في المرتبة رقم 78 عالميًا، ويحتل المرتبة الـ 7 بين أقوى الجيوش الخليجية في 2023، ويمتلك قوة دبابات تصنف في المرتبة الـ 42 عالميا.
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لهذا العام، أن الجيش الكويتي يحتل المرتبة الـ 12 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط
.
ويحتل الجيش الكويتي المرتبة رقم 47 بين أكثر الجيوش إنفاقا على مستوى العالم بميزانية دفاع تتجاوز 8.1 مليار دولار.
وتقدر القوة البشرية للجيش الكويتي بـ 38 ألف جندي، بينهم 17 ألفا قوات عاملة و14 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 7 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
ما هو حجم العتاد العسكري للقوات البرية الكويتية؟
يضم العتاد العسكري للقوات البرية الكويتية قوة الدبابات والمركبات، إضافة إلى المدفعية وراجمات الصواريخ.
21 ألفا و818 مركبة عسكرية.
ولفت الموقع إلى أن قوة الدبابات التابعة للجيش الكويتي تصنف في المرتبة رقم 42 بين أضخم قوات الدبابات في العالم في 2023.
وقال السفير الروسي لدى الكويت فلاديمير جيلتوف، إنه تم بحث صفقة عسكرية
بين البلدين تتضمن حصول الجيش الكويتي على دبابات روسية الصنع، مؤكدًا أن موسكو منفتحة على كل طلبات الكويت في المجال العسكري.