https://sputnikarabic.ae/20230606/تدمير-محطة-كاخوفكا-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية-1077797426.html
تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
صرح فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، اليوم لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا دمر نتيجة القصف، ولم يتم... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:21+0000
2023-06-06T12:21+0000
2023-06-06T12:32+0000
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وقال ليونتييف: "كانت هناك عدة ضربات في الساعة الثانية صباحًا على الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، وتم هدمها ولم يتم تدمير السد وهذه شيء جيد".كما أكد ليونتييف، أن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية.قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن ضرب كييف لمحطة كاخوفكا مرتبط بعدم نجاح هجوم القوات الأوكرانية.وأعد فريق "سبوتنيك" رسم بياني يوضح مناطق الفياضانات المحتملة إثر تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
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تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
12:21 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
صرح فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، اليوم لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا دمر نتيجة القصف، ولم يتم تدمير سد الخزان نفسه.
وقال ليونتييف: "كانت هناك عدة ضربات في الساعة الثانية صباحًا على الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية
، حيث توجد الصمامات، وتم هدمها ولم يتم تدمير السد وهذه شيء جيد".
كما أكد ليونتييف، أن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار
، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن هذا التخريب مرتبط بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية بعد أن شنت عمليات هجومية واسعة النطاق قبل يومين، فشلت في تحقيق أهدافها، حيث يتم قمع وإحباط هذه العمليات الهجومية".
وأعد فريق "سبوتنيك" رسم بياني يوضح مناطق الفياضانات المحتملة إثر تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.