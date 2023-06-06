تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:15 GMT 06.06.2023
05:15 GMT 06.06.2023
05:15 GMT 06.06.2023
أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة القوات الشرقية "فوستوك "فوستوك"، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محاولة أوكرانية أخرى لشن هجوم في اتجاه جنوب دونيتسك.
05:15 GMT 06.06.2023
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 60 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 324 مقذوفا من عيارات مختلفة.