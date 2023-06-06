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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077782539.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:15 GMT 06.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:15 GMT 06.06.2023
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
عمدة نوفايا كاخوفكا: تم تدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية أثناء القصف
04:44 GMT
05:15 GMT 06.06.2023
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكي يقول إن أوكرانيا استعدت بشكل جيد للهجوم
03:56 GMT
05:15 GMT 06.06.2023
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك
أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة القوات الشرقية "فوستوك "فوستوك"، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محاولة أوكرانية أخرى لشن هجوم في اتجاه جنوب دونيتسك.
05:15 GMT 06.06.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 60 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 324 مقذوفا من عيارات مختلفة.
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