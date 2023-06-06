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https://sputnikarabic.ae/20230606/جبهة-النصرة-تحشد-مسلحيها-الأجانب-على-جبهتي-ريفي-حلب-وإدلب-1077795578.html
"جبهة النصرة" تحشد مسلحيها الأجانب على جبهتي ريفي حلب وإدلب
"جبهة النصرة" تحشد مسلحيها الأجانب على جبهتي ريفي حلب وإدلب
كشفت مصادر استخبارية خاصة أن قيادة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، عقدت اجتماعا مع قياديين أجانب يتزعمون ألوية قتالية تابعة للتنظيم، وطلبت منهم الاستعداد لشن... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T11:28+0000
2023-06-06T11:28+0000
جبهة النصرة
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وأضافت المصادر الاستخبارية لـ "سبوتنيك"، أن "الاجتماع ضم متزعم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني، مع قياديين في لوائي "عثمان بن عفان" و"عمر بن الخطاب" وتنظيم "العصائب الحمراء"، والتي يغلب عليها جميعا مقاتلون من جنسيات تنحدر من آسيا الوسطى والبلقان، والصين بدرجة أقل".إضافة إلى ذلك، قدّم الجولاني مغريات مالية تعد كبيرة نسبيا للمسلحين الأجانب الذي سيشاركون في هذه الهجمات، بما في ذلك مكافآت مالية تصل الى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح، بعد كل هجوم ناجح.لماذا المسلحون الأجانب حصرا؟وبحسب المصادر الاستخبارية، فإن معظم المسلحين الأجانب ممن يقاتلون في صفوف النصرة والفصائل الموالية، كانوا قد رفضوا الانتقال إلى أوكرانيا لقتال القوات الروسية هنالك، ما أسهم في توليد خلافات بين الطرفين، لم تلبث أن تدحرجت ككرة ثلج.وفي معرض تفسير مجريات الأمور ومآلاتها، توقعت المصادر بأن "الجولاني يسعى لخلخلة القوة الضاربة للمسلحين الأجانب تمهيدا للتخلص منهم بأسرع ما يمكن، وذلك على خلفية تفاهمات وتقارب بين "النصرة" والاستخبارات التركية من جهة، والاستخبارات الأمريكية من جهة أخرى".ميدانياً..المصادر الاستخبارية أكدت لـ "سبوتنيك"، بأن الجيش العربي السوري عزز مواقعه في ريفي إدلب وحلب منذ عدة أشهر، كما تم رفع الجاهزية، تحسّبًا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة بين الحين والآخر.وأفادت المصادر الاستخبارية الخاصة بأن "أي محاولة هجوم للمسلحين على اي جبهة، ستكون عملية انتحار جماعي".
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جبهة النصرة, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
جبهة النصرة, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

"جبهة النصرة" تحشد مسلحيها الأجانب على جبهتي ريفي حلب وإدلب

11:28 GMT 06.06.2023
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter pageمقاتل من جبهة النصرة في إدلب، شمال سوريا
مقاتل من جبهة النصرة في إدلب، شمال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
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حصري
كشفت مصادر استخبارية خاصة أن قيادة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، عقدت اجتماعا مع قياديين أجانب يتزعمون ألوية قتالية تابعة للتنظيم، وطلبت منهم الاستعداد لشن سلسلة هجمات متناوبة خلال الأيام القليلة المقبلة، باتجاه مواقع تابعة للجيش العربي السوري على جبهتي ريف حلب وريف إدلب.
وأضافت المصادر الاستخبارية لـ "سبوتنيك"، أن "الاجتماع ضم متزعم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني، مع قياديين في لوائي "عثمان بن عفان" و"عمر بن الخطاب" وتنظيم "العصائب الحمراء"، والتي يغلب عليها جميعا مقاتلون من جنسيات تنحدر من آسيا الوسطى والبلقان، والصين بدرجة أقل".

وأوضحت المصادر الخاصة أن "الجولاني تعهد للمجتمعين بتزويد مسلحيهم بأسلحة نوعية، منها صواريخ "تاو" وذخيرة، ليتم استخدامها في هذه المعارك".

إضافة إلى ذلك، قدّم الجولاني مغريات مالية تعد كبيرة نسبيا للمسلحين الأجانب الذي سيشاركون في هذه الهجمات، بما في ذلك مكافآت مالية تصل الى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح، بعد كل هجوم ناجح.
لماذا المسلحون الأجانب حصرا؟
وبحسب المصادر الاستخبارية، فإن معظم المسلحين الأجانب ممن يقاتلون في صفوف النصرة والفصائل الموالية، كانوا قد رفضوا الانتقال إلى أوكرانيا لقتال القوات الروسية هنالك، ما أسهم في توليد خلافات بين الطرفين، لم تلبث أن تدحرجت ككرة ثلج.

وأشارت المصادر إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ظهورا علنيا لخلافات عميقة بين النصرة وبين معظم المسلحين الأجانب في التشكيلات التابعة لها، فوصل الأمر إلى الضلوع بتصفية عدد منهم واعتقال آخرين، كما تمت مصادرة ممتلكات كانوا قد (اغتنموها) خلال الحرب.

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وفي معرض تفسير مجريات الأمور ومآلاتها، توقعت المصادر بأن "الجولاني يسعى لخلخلة القوة الضاربة للمسلحين الأجانب تمهيدا للتخلص منهم بأسرع ما يمكن، وذلك على خلفية تفاهمات وتقارب بين "النصرة" والاستخبارات التركية من جهة، والاستخبارات الأمريكية من جهة أخرى".

ووفقا للمصادر، الأمريكيون اشترطوا على الجولاني التخلص من المسلحين الأجانب الموجودين في ريف إدلب، وذلك لضمان أي عملية تسوية سياسية قد تشهدها المنطقة لاحقا، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم مع وجود هذا العدد الكبير من التشكيلات والمسلحين الأجانب.

ميدانياً..
المصادر الاستخبارية أكدت لـ "سبوتنيك"، بأن الجيش العربي السوري عزز مواقعه في ريفي إدلب وحلب منذ عدة أشهر، كما تم رفع الجاهزية، تحسّبًا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة بين الحين والآخر.
وأفادت المصادر الاستخبارية الخاصة بأن "أي محاولة هجوم للمسلحين على اي جبهة، ستكون عملية انتحار جماعي".
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