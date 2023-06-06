https://sputnikarabic.ae/20230606/جبهة-النصرة-تحشد-مسلحيها-الأجانب-على-جبهتي-ريفي-حلب-وإدلب-1077795578.html

"جبهة النصرة" تحشد مسلحيها الأجانب على جبهتي ريفي حلب وإدلب

"جبهة النصرة" تحشد مسلحيها الأجانب على جبهتي ريفي حلب وإدلب

كشفت مصادر استخبارية خاصة أن قيادة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، عقدت اجتماعا مع قياديين أجانب يتزعمون ألوية قتالية تابعة للتنظيم، وطلبت منهم الاستعداد لشن... 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T11:28+0000

2023-06-06T11:28+0000

2023-06-06T11:28+0000

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وأضافت المصادر الاستخبارية لـ "سبوتنيك"، أن "الاجتماع ضم متزعم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني، مع قياديين في لوائي "عثمان بن عفان" و"عمر بن الخطاب" وتنظيم "العصائب الحمراء"، والتي يغلب عليها جميعا مقاتلون من جنسيات تنحدر من آسيا الوسطى والبلقان، والصين بدرجة أقل".إضافة إلى ذلك، قدّم الجولاني مغريات مالية تعد كبيرة نسبيا للمسلحين الأجانب الذي سيشاركون في هذه الهجمات، بما في ذلك مكافآت مالية تصل الى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح، بعد كل هجوم ناجح.لماذا المسلحون الأجانب حصرا؟وبحسب المصادر الاستخبارية، فإن معظم المسلحين الأجانب ممن يقاتلون في صفوف النصرة والفصائل الموالية، كانوا قد رفضوا الانتقال إلى أوكرانيا لقتال القوات الروسية هنالك، ما أسهم في توليد خلافات بين الطرفين، لم تلبث أن تدحرجت ككرة ثلج.وفي معرض تفسير مجريات الأمور ومآلاتها، توقعت المصادر بأن "الجولاني يسعى لخلخلة القوة الضاربة للمسلحين الأجانب تمهيدا للتخلص منهم بأسرع ما يمكن، وذلك على خلفية تفاهمات وتقارب بين "النصرة" والاستخبارات التركية من جهة، والاستخبارات الأمريكية من جهة أخرى".ميدانياً..المصادر الاستخبارية أكدت لـ "سبوتنيك"، بأن الجيش العربي السوري عزز مواقعه في ريفي إدلب وحلب منذ عدة أشهر، كما تم رفع الجاهزية، تحسّبًا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة بين الحين والآخر.وأفادت المصادر الاستخبارية الخاصة بأن "أي محاولة هجوم للمسلحين على اي جبهة، ستكون عملية انتحار جماعي".

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