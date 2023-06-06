https://sputnikarabic.ae/20230606/خبير-كل-ما-تفعله-القوات-الأوكرانية-يتم-بغطاء-إعلامي-غربي-1077807043.html
خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية يتم بغطاء إعلامي غربي
خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية يتم بغطاء إعلامي غربي
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T14:14+0000
2023-06-06T14:14+0000
2023-06-06T14:14+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية بغطاء إعلامي غربي
خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية بغطاء إعلامي غربي
القوات الأوكرانية تقصف محطة كهرومائية ومبادرة مصرية لحل الأزمة الأوكرانية. وهذا ما قال عنه مدير المركز "العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية"، د. محمد صادق إسماعيل: سوريا تطلق تسوية شاملة في درعا. وقال عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا، د أحمد سويدان:بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح:إيران تعيد فتح سفارتها وقنصليتها في الرياض وجدة. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، صالح القزويني لبرنامجنا:فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني لدى باريس المتهم بقضايا اغتصاب. وبهذا الصدد، يقول الكاتب والباحث بالسشأن اللبناني، ساركيس أبو زيد لبرنامج "بلا قيود":أردوغان يعيّن رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية. يقول بهذا الموضوع، الخبير بالشأن التركي، الدكتور فراس رضوان لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية يتم بغطاء إعلامي غربي
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
القوات الأوكرانية تقصف محطة كهرومائية ومبادرة مصرية لحل الأزمة الأوكرانية. وهذا ما قال عنه مدير المركز "العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية"، د. محمد صادق إسماعيل:
"كل ما تفعله القوات الأوكرانية بالمدنيين يتم تحت غطاء إعلامي غربي، ويجب وقف جميع العمليات العسكرية والبدء بالمفاوضات، ومصر لها رصيد جيد لدى كلا الطرفين لتكون وسيطا".
سوريا تطلق تسوية شاملة في درعا. وقال عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا، د أحمد سويدان:
"أبواب الدولة مفتوحة لكل الشباب الذين تحتاجهم للبناء وإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة".
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح:
"إن الكثير من الشبان بحاجة تأهيلهم للعودة إلى كنف الدولة لأن بعضهم بعد المصالحات يغادرون البلاد أو يعودون لحمل السلاح ضد الدولة".
إيران تعيد فتح سفارتها وقنصليتها في الرياض وجدة. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، صالح القزويني لبرنامجنا:
"إنّ امريكا وإسرائيل ستسعيان لإبطاء التقارب وإثارة التوترات في المنطقة، ولكن الهيمنة الأمريكية بدأت تتراجع في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص".
فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني لدى باريس المتهم بقضايا اغتصاب. وبهذا الصدد، يقول الكاتب والباحث بالسشأن اللبناني، ساركيس أبو زيد لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ هذه المسألة قانونية ويتوجب على الجانبين اللبناني والفرنسي أن يتابعاها، لأنها متعلقة بأمور أخلاقية تمس السفير لدى باريس، ولا أعتقد أن تتأثر العلاقات بين البلدين بسبب هذه القضية، والحل هو أن تكون هناك لجنة دستورية من لبنان وفرنسا لحله".
أردوغان يعيّن رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية. يقول بهذا الموضوع، الخبير بالشأن التركي، الدكتور فراس رضوان لـ "بلا قيود":
"إنّ الوزير هاكان فيدان رجل مهني، عملي وتكنوقراطي، بمعنى أن من كان يقود الاستخبارات ليس لديه عواطف، بل أين تكون المصلحة سيقوم بها، وهذه رسالة واضحة للغرب".
التفاصيل في الملف الصوتي...