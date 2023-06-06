https://sputnikarabic.ae/20230606/خبير-كل-ما-تفعله-القوات-الأوكرانية-يتم-بغطاء-إعلامي-غربي-1077807043.html

خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية يتم بغطاء إعلامي غربي

خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية يتم بغطاء إعلامي غربي

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T14:14+0000

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2023-06-06T14:14+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية بغطاء إعلامي غربي خبير: كل ما تفعله القوات الأوكرانية بغطاء إعلامي غربي

القوات الأوكرانية تقصف محطة كهرومائية ومبادرة مصرية لحل الأزمة الأوكرانية. وهذا ما قال عنه مدير المركز "العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية"، د. محمد صادق إسماعيل: سوريا تطلق تسوية شاملة في درعا. وقال عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا، د أحمد سويدان:بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح:إيران تعيد فتح سفارتها وقنصليتها في الرياض وجدة. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، صالح القزويني لبرنامجنا:فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني لدى باريس المتهم بقضايا اغتصاب. وبهذا الصدد، يقول الكاتب والباحث بالسشأن اللبناني، ساركيس أبو زيد لبرنامج "بلا قيود":أردوغان يعيّن رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية. يقول بهذا الموضوع، الخبير بالشأن التركي، الدكتور فراس رضوان لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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