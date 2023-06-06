https://sputnikarabic.ae/20230606/دمج-القطاع-الخاص-ومنشآته-برلماني-بحريني-يكشف-أهداف-زيارة-وزير-السياحة-السعودي-للمنامة-1077810501.html

دمج القطاع الخاص ومنشآته.. برلماني بحريني يكشف أهداف زيارة وزير السياحة السعودي للمنامة

دمج القطاع الخاص ومنشآته.. برلماني بحريني يكشف أهداف زيارة وزير السياحة السعودي للمنامة

قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني، ممدوح الصالح، إن زيارة وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، للمنامة، تأتي استكمالا لجهود التعاون بين البلدين... 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T16:09+0000

2023-06-06T16:09+0000

2023-06-06T16:09+0000

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وأضاف الصالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الزيارة الرسمية الأولى جاءت في سياق قرار مجلس الوزراء السعودي، الذي صدر بخصوص تفويض وزير السياحة - أو من ينوب عنه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة الداخلية بين وزارة السياحة في السعودية ونظيرتها في البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.وأشار الصالح إلى أن هناك خططا بين البلدين لرفع وتيرة التعاون السياحي بينهما إلى مزيد من التطور والنماء، الأمر الذي سيجعل قطاع السياحة في البلدين يساهم في التنمية والازدهار الذي تشهده المملكتين.وأوضح أن هناك رغبة في دمج القطاع السياحي الخاص ومنشآته إلى جانب المستثمرين في التعاون السياحي بين المملكتين، للمساهمة في تطويره والاستفادة من ثماره المنشودة.وكشف عن تنامي قطاع السياحة في السعودية ومساهمته في نهضة سياحية بتزايد أعداد السياح بفعاليات جاذبة منتشرة في جميع مناطق المملكة، يقابله أيضا إنجازات نوعية يحققها قطاع السياحة في مملكة البحرين، وبذلك فإن التعاون بين المملكتين سيكون له بالغ الأثر الإيجابي.وأشاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني بالإمكانيات السياحية الكبيرة لمملكة البحرين التي تمثل أرخبيلا يضم عددا من الجزر التي يمكن استثمارها سياحيا بمستوى كبير، والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب الخليج، إلى جانب افتتاح المبنى الجديد لمطار البحرين الدولي الذي يمثل مقوما أساسيا وقويا للسياحة بما يمتلكه من إمكانيات تعتبر من أحدث الإمكانيات بحداثته على مستوى العالم.وأشار إلى أن قطاع السياحة في مملكة البحرين يشهد نموا ملحوظا على مستوى المنشآت والمرافق السياحية يقابله نمو في الفرص الوظيفية في هذا القطاع الحيوي، مع وجود فرص استثمارية واعدة يستطع المستثمرون الاستفادة منها، خصوصا في ظل الخبرات السياحية الكبيرة عند البحرينيين، والدعم الكبير الذي تقدمه حكومة البحرين للمشاريع السياحية بتسهيلات فريدة.وفي السياق ذاته، أكد الصالح أن المملكتين، اتفقتا بأن تكونا وجهة سياحية واحدة، وتم توقيع اتفاقيات مع مكاتب السياحة الإقليمية والدولية في إطار الجذب السياحي للبحرين والسعودية كوجهة واحدة، مشددا على أن السلطة التشريعية في البحرين تقدم كامل الدعم لهذا التعاون البحريني السعودي، وتدعم كل التشريعات التي تمكن من إقامة وتنفيذ الفعاليات السياحة بشكل عام والسياحة العائلية بشكل خاص.واستقبلت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، أمس الاثنين، وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في أول زيارة رسمية له لمملكة البحرين، وأكدت أن الزيارة تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز علاقات التعاون في المجال السياحي بين البلدين.

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