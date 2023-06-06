https://sputnikarabic.ae/20230606/رئيسي-قوة-الردع-الإيرانية-نقطة-أمن-وسلام-مستدام-لدول-المنطقة-1077801099.html

رئيسي: قوة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة

رئيسي: قوة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة". 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T12:49+0000

2023-06-06T12:49+0000

2023-06-06T12:49+0000

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وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ فتاح الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف: "اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة".وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني كشفت، في وقت سابق اليوم، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كلم، ويتميز بسرعة عالية جداً " 13 ماخ أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرّك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، أنه "سيتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي الإيراني".وقال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، إن "الصاروخ الفرط صوتي قد أكمل الاختبارات وسيزاح الستار عنه قريبا"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف حاجي زادة أن "هذا الصاروخ الجديد يتخطى جميع منظومات الدروع الصاروخية بل يستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، ويمثل قفزة كبيرة في مجال صنع الصواريخ".

https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإيراني-صاروخ-فتاح-الجديد-لا-يمكن-تدميره-بأي-صاروخ-مضاد-1077790821.html

https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-رسميا-عن-الصاروخ-الفرط-صوتي-فتّاح-صور-1077785223.html

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