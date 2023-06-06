https://sputnikarabic.ae/20230606/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنفعل-أي-شيء-لمنع-تكرار-مقتل-3-من-جنودنا-على-الحدود-المصرية-1077812928.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: سنفعل أي شيء لمنع تكرار "مقتل 3 من جنودنا" على الحدود المصرية

رئيس الأركان الإسرائيلي: سنفعل أي شيء لمنع تكرار "مقتل 3 من جنودنا" على الحدود المصرية

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستفعل كل شيء لمنع تكرار عملية مقتل 3 جنود على الحدود المصرية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T16:46+0000

2023-06-06T16:46+0000

2023-06-06T16:46+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال هاليفي أن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما بوسعه من أجل عدم تكرار واقعة أو عملية مقتل 3 جنود وإصابة رابع على الحدود المصرية الإسرائيلية المشتركة، كما جرى يوم السبت الماضي.ووصف القائد العسكري الإسرائيلي تلك الحادثة بـ"الصعبة"، مضيفا أن نتائجها كانت صعبة ومهمة بلاده، في الوقت الراهن، هي في كل شيء لمنع تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات حادث الحدود".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما "تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى وفيات بين أفراد تأمين الحدود"، وفق بيان للرئاسة المصرية.وأكد السيسي ونتنياهو، "اعتزامهما استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أفادت أمس الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي سلم الجيش المصري جثمان الجندي الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين وقتل ثلاثة منهم. وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أعاد جثمان الجندي المصري إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث".وأضافت القناة أن الخطوة جاءت انطلاقا من رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، رغم النتائج المأساوية للهجوم، إلى جانب عدم وجود سبب أمني يجعل إسرائيل تحتفظ بالجثة.والسبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله. فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

https://sputnikarabic.ae/20230606/بعد-مقتل-3-جنود-إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يجري-فحصا-حول-نوبات-حراسة-الجنود-على-الحدود-المصرية-1077806195.html

https://sputnikarabic.ae/20230604/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-التحقيق-في-واقعة-مقتل-3-جنود-على-حدود-مصر-سيقدم-خلال-أسبوع-1077723138.html

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