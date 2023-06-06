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رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا قياديا من حركة "حماس"
رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا قياديا من حركة "حماس"
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، استقبل بالقاهرة أمس وفدا من قيادييها برئاسة رئيس المكتب... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T15:15+0000
2023-06-06T15:15+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقالت حماس، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "تم خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية".وأضاف البيان: "أكد وفد قيادة الحركة الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا "دورها في خدمة أبناء شعبنا".وبحسب بيان الحركة فإن اللقاء "كان إيجابيا ومثمرا وعكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".ووفقا للبيان، ضم وفد "حماس"، نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج، خالد مشعل، وعضوي المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، وروحي مشتهى.
https://sputnikarabic.ae/20230605/وفود-السلطة-الفلسطينية-وحماس-والجهاد-تزور-القاهرة-هل-ثمة-مصالحة-فلسطينية-قريبة-1077769593.html
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا قياديا من حركة "حماس"

15:15 GMT 06.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIرئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل
رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، استقبل بالقاهرة أمس وفدا من قيادييها برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
رام الله - سبوتنيك. وقالت حماس، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "تم خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف البيان: "أكد وفد قيادة الحركة الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا "دورها في خدمة أبناء شعبنا".
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
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أمس, 16:54 GMT
وبحسب بيان الحركة فإن اللقاء "كان إيجابيا ومثمرا وعكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".
ووفقا للبيان، ضم وفد "حماس"، نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج، خالد مشعل، وعضوي المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، وروحي مشتهى.
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