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https://sputnikarabic.ae/20230606/رئيس-هيئة-الأركان-العامة-الأمريكي-يقول-إن-أوكرانيا-استعدت-بشكل-جيد-للهجوم-1077781671.html
رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكي يقول إن أوكرانيا استعدت بشكل جيد للهجوم
رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكي يقول إن أوكرانيا استعدت بشكل جيد للهجوم
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، أن أوكرانيا "استعدت استعدادًا جيدًا جدًا" للهجوم، لكن من المبكر التحدث عن نتيجة هذه العملية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T03:56+0000
2023-06-06T03:56+0000
الجنرال مارك ميلي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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واشنطن– سبوتنيك. وقال ميلي في وسائل إعلام أمريكية، "أعتقد أن الأوكرانيون استعدوا استعداداً جيداً جداً. كما تعلمون جيداً".وأضاف المتحدث، أنه "من المبكر بعد التحدث عن نتيجة" العملية الهجومية الكبيرة، التي تعلنها السلطات الأوكرانية وممولوها منذ وقت طويل.ومنذ يوم 4 يونيو/حزيران الجاري صدت القوات المسلحة الروسية أكثر من هجوم للقوات الأوكرانية على عدة محاور من دونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، وحيدت أكثر من 1500 عسكري أوكراني ودمرت ما يقارب 200 عربة مدرعة ودبابة.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-وتدمر-17-دبابة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--عاجل-1077780282.html
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الجنرال مارك ميلي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
الجنرال مارك ميلي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, القوات الأوكرانية, القوات الروسية

رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكي يقول إن أوكرانيا استعدت بشكل جيد للهجوم

03:56 GMT 06.06.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKERالجنرال الأمريكي مارك ميلي
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKER
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، أن أوكرانيا "استعدت استعدادًا جيدًا جدًا" للهجوم، لكن من المبكر التحدث عن نتيجة هذه العملية.
واشنطن– سبوتنيك. وقال ميلي في وسائل إعلام أمريكية، "أعتقد أن الأوكرانيون استعدوا استعداداً جيداً جداً. كما تعلمون جيداً".
وأضاف، "الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى في أوروبا، وفي العالم كله فعلياً، يساعدون الأوكرانيين في التحضير، يقدمون لهم ذخائر، استشارات، معلومات استخباراتية وغيره".
وأضاف المتحدث، أنه "من المبكر بعد التحدث عن نتيجة" العملية الهجومية الكبيرة، التي تعلنها السلطات الأوكرانية وممولوها منذ وقت طويل.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك
02:10 GMT
ومنذ يوم 4 يونيو/حزيران الجاري صدت القوات المسلحة الروسية أكثر من هجوم للقوات الأوكرانية على عدة محاور من دونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، وحيدت أكثر من 1500 عسكري أوكراني ودمرت ما يقارب 200 عربة مدرعة ودبابة.
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