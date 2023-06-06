https://sputnikarabic.ae/20230606/روبوت-يفصل-عربات-القطار-في-روسيا-وينفذ-مهام-خطيرة-فيديو-1077798270.html
روبوت يفصل عربات القطار في روسيا وينفذ "مهام خطيرة"... فيديو
روبوت يفصل عربات القطار في روسيا وينفذ "مهام خطيرة"... فيديو
سجلت روسيا في السنوات الماضية تقدما ملحوظا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الروبوتات وتوكيلها بمهام معقدة. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:26+0000
2023-06-06T12:26+0000
2023-06-06T12:26+0000
روسيا
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وأعلنت شركة السكك الحديدية الروسية عن اختبارها روبوتًا لفك الوصلات بين عربات القطارات، الأمر الذي يزيد من سرعة عملية فك الالتحام بين عربات القطارات ويقلل المخاطر بالنسبة للعاملين.وتمكنت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-350" (فيتياز)، في وقت سابق، من إسقاط طائرة أوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل تلقائي (آلي) تمامًا، دون تدخل من المشغل.ووفقًا لمصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، تم اختبار هذا الوضع التشغيلي لأول مرة في ظروف قتالية في العالم.وأفاد المتحدث للوكالة أن "منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "فيتياز" تمكنت، للمرة الأولى في العالم، من اكتشاف وتتبع واستهداف تلقائي للأهداف الجوية الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وتم إسقاط عدد من الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار الأوكرانية باستخدام صواريخ المنظومة".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روبوت يفصل عربات القطار في روسيا وينفذ "مهام خطيرة"... فيديو
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سجلت روسيا في السنوات الماضية تقدما ملحوظا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الروبوتات وتوكيلها بمهام معقدة.
وأعلنت شركة السكك الحديدية الروسية عن اختبارها روبوتًا لفك الوصلات بين عربات القطارات، الأمر الذي يزيد من سرعة عملية فك الالتحام بين عربات القطارات ويقلل المخاطر بالنسبة للعاملين.
وتمكنت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-350" (فيتياز)، في وقت سابق، من إسقاط طائرة أوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل تلقائي (آلي) تمامًا، دون تدخل من المشغل.
ووفقًا لمصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، تم اختبار هذا الوضع التشغيلي لأول مرة في ظروف قتالية في العالم.
وأفاد المتحدث للوكالة
أن "منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "فيتياز" تمكنت، للمرة الأولى في العالم، من اكتشاف وتتبع واستهداف تلقائي للأهداف الجوية الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وتم إسقاط عدد من الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار الأوكرانية باستخدام صواريخ المنظومة".