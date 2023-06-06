https://sputnikarabic.ae/20230606/زيارة-بلينكن-للرياض-هل-تعيد-الدفء-للعلاقات-الأمريكية-السعودية؟-1077801438.html
زيارة بلينكن للرياض.. هل تعيد الدفء للعلاقات الأمريكية السعودية؟
زيارة بلينكن للرياض.. هل تعيد الدفء للعلاقات الأمريكية السعودية؟
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين، حيث يشارك خصوصا في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:56+0000
2023-06-06T12:56+0000
2023-06-06T12:56+0000
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زيارة بلينكن للرياض.. هل تعيد الدفء للعلاقات الأمريكية السعودية؟
زيارة بلينكن للرياض.. هل تعيد الدفء للعلاقات الأمريكية السعودية؟
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن بلينكن سيركز على سبل دفع العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة قدماً.وكان أنتوني بلينكن قد أكد أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء التطبيع بين إسرائيل والسعودية".وقال بلينكن، خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية، إن "اتفاقات إبراهام تشكل إطارا إقليميا للتعاون بين دول المنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة، وستعمل نحو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.وأضاف أن الرياض تنظر لموضوع سوق البترول من منطلق منفعة جميع الأطراف والمحافظة على الأسعار الذي ينعكس إيجابيا على الدول التي يطلق عليها أحادية الإيرادات.وحول مسألة التطبيع مع إسرائيل شدد الباحث الاستراتيجي، على شروط وموقف المملكة الداعي لتطبيق مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.وأعرب الجمل عن اعتقاده أن الولايات المتحدة نجحت في مد جسور للتواصل بين السعودية وإسرائيل وأنها تسير بشكل تصاعدي.وشدد على أن موسكو لديها الوعي الكبير لاستيعاب التحركات السعودية القائمة والتي تقف على مسافة واحدة من كل الدول الكبرى.إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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ملفات ساخنة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, аудио
ملفات ساخنة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, аудио
زيارة بلينكن للرياض.. هل تعيد الدفء للعلاقات الأمريكية السعودية؟
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يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين، حيث يشارك خصوصا في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"( المحظور في روسيا).
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض
جون كيربي، إن بلينكن سيركز على سبل دفع العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة قدماً.
وكان أنتوني بلينكن قد أكد أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء التطبيع بين إسرائيل والسعودية".
وقال بلينكن، خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية، إن "اتفاقات إبراهام تشكل إطارا إقليميا للتعاون بين دول المنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة، وستعمل نحو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل
.
وتعليقا على هذا الموضوع قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، فواز كاسب العنزي، إن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي للرياض تأتي من أجل تعزيز علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية، حيث أن هناك الكثير من الملفات المشتركة ويأتي في مقدمتها الأمن والطاقة".
وأضاف أن الرياض تنظر لموضوع سوق البترول من منطلق منفعة جميع الأطراف والمحافظة على الأسعار الذي ينعكس إيجابيا على الدول التي يطلق عليها أحادية الإيرادات.
وأوضح العنزي، أنه حدث تغير في العلاقات مع الولايات المتحدة وأصبح هناك نوع من الفتور في العلاقة مع المملكة، بسبب بعض التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن
تجاه سياسة المملكة، إلا أنها استطاعت احتواء الأمر"، على حد قوله.
وحول مسألة التطبيع مع إسرائيل شدد الباحث الاستراتيجي، على شروط وموقف المملكة الداعي لتطبيق مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
من جانبه قال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، إن "العلاقات السعودية الأمريكية هي الأكثر كلاسيكية في المنطقة، إلا أنه حدث مؤخرا بعض التوتر في العلاقات بين الجانبين"، مضيفا أنه في الوقت التي تحاول الولايات المتحدة ترميم علاقتها مع المملكة تسعى الأخيرة إلى أن تجد لها رؤية واستراتيجية واسعة لقيادة المنطقة وفي العلاقات مع الدول الكبرى.
وأعرب الجمل عن اعتقاده أن الولايات المتحدة نجحت في مد جسور للتواصل بين السعودية وإسرائيل وأنها تسير بشكل تصاعدي.
وأشار إلى أن محاولة واشنطن إصلاح علاقاتها مع الرياض، في محاولة لتوفير البترول للشركات الأمريكية، وكذلك لخلق بعض الأزمات بين روسيا والمملكة في "أوبك +" ، إلا أن السعودية بما تملكه من آليات السوق الحديثة لا ترضخ لهذه المحاولات.
وشدد على أن موسكو لديها الوعي الكبير لاستيعاب التحركات السعودية القائمة والتي تقف على مسافة واحدة من كل الدول الكبرى.