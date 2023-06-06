https://sputnikarabic.ae/20230606/صحيفة-عبرية-تكشف-نتائج-التحقيق-الإسرائيلي-الأولي-بشأن-مقتل-3-جنود-على-الحدود-المصرية-صور-1077813931.html

صحيفة عبرية تكشف نتائج التحقيق الإسرائيلي الأولي بشأن مقتل 3 جنود على الحدود المصرية.. صورة

صحيفة عبرية تكشف نتائج التحقيق الإسرائيلي الأولي بشأن مقتل 3 جنود على الحدود المصرية.. صورة

كشفت صحيفة عبرية النقاب، أمس الاثنين، عن تفاصيل جديدة عن عملية مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع، فجر السبت الماضي. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T17:47+0000

2023-06-06T17:47+0000

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وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي قد كشف في تحقيق أولي أن "الجندي" المصري منفذ عملية قتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة قد تسلل عبر الحدود المشتركة من خلال بوابة طوارئ في وقت مبكر من فجر السبت.وأكدت الصحيفة في نسختها الإنجليزية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم، في العادة، بوابة الطوارئ لعبور الحدود المصرية عند الضرورة، وهي بوابة صغيرة مغلقة بأربطة فقط، خاصة لمطاردة مهربي المخدرات، على أن تكون تلك المطاردة بالتنسيق مع الجيش المصري.وذكر التحقيق الأولي للجيش المصري أن الجندي سار نحو 5 كم من موقع حراسته حتى بوابة الطوارئ، ثم قطع أربطة البوابة بسكين قتال، وسار داخل الأراضي الإسرائيلية، حتى مركز الحراسة والذي كان فيه مجند ومجندة إسرائيليين.وأشارت الصحيفة العبرية بناء على التحقيق الإسرائيلي إلى أن المجند والمجندة الإسرائيليين كانت نوبتهما للحراسة تمتد إلى 12 ساعة متواصلة، من التاسعة مساء الجمعة إلى التاسعة من صباح السبت.وفي السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يجري فحصا بشأن حراسة الجنود على الحدود المشتركة مع مصر، على خلفية مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع قبل ثلاثة أيام.وأفادت القناة العبرية الـ 12، بأن الجيش الإسرائيلي يجري فحصا أو يبحث ملف طول فترة حراسة الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية، التي قد تصل إلى 12 ساعة متواصلة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي سيناقش ضرورة تقليص أو تقصير نوبات الحراسة على الحدود مع مصر، بدعوى أنه من المطلوب التركيز خلال ساعات الحراسة، لافتة إلى أن طول فترة الحراسة ربما يوضح أن هناك نقصا في القوى العاملة على الحدود أو نقصا في عدد الجنود.وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي قرر استبدال الكتيبة العسكرية الموجودة على الحدود مع مصر والمعروفة باسم "الفهد" بكتيبة أخرى تسمى "النخبة" أو "ناحال"، بدعوى تعزيز قواته على الحدود مع مصر، والتي جاءت على خلفية مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة رابع يوم السبت الماضي.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد شددا على "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات حادث الحدود".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما "تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى وفيات بين أفراد تأمين الحدود"، وفق بيان للرئاسة المصرية.وأكد السيسي ونتنياهو، "اعتزامهما استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أفادت أمس الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي سلم الجيش المصري جثمان الجندي الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين وقتل ثلاثة منهم. وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أعاد جثمان الجندي المصري إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث".وأضافت القناة أن الخطوة جاءت انطلاقا من رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، رغم النتائج المأساوية للهجوم، إلى جانب عدم وجود سبب أمني يجعل إسرائيل تحتفظ بالجثة.والسبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله. فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".

https://sputnikarabic.ae/20230606/بعد-مقتل-3-جنود-إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يجري-فحصا-حول-نوبات-حراسة-الجنود-على-الحدود-المصرية-1077806195.html

https://sputnikarabic.ae/20230604/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-التحقيق-في-واقعة-مقتل-3-جنود-على-حدود-مصر-سيقدم-خلال-أسبوع-1077723138.html

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