https://sputnikarabic.ae/20230606/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-على-حافة-الموت-1077807730.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي على "حافة الموت"
ضابط أمريكي: زيلينسكي على "حافة الموت"
أعلن الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن سوء تقدير زيلينسكي لقدرات القوات المسلحة لأوكرانيا قد يكلفه حياته. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T14:37+0000
2023-06-06T14:37+0000
2023-06-06T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس إن "خطأ فلاديمير زيلينسكي في تقييم الاستعداد لهجوم مضاد قد يؤدي إلى هزيمة كاملة للقوات الأوكرانية".وأضاف في مقابلة في "Judging Freedom" على يوتيوب: "أفهم أنه يود أن يكون الأمر كذلك، ولكن من وجهة نظر عسكرية، إذا أزلت المشاعر وقمت بتقييم توازن القوى ليس لديهم سبب للتفاؤل".وتابع ديفيس: "أتمنى أن يفهم أن حياته في خطر".وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال الأيام الثلاثة الماضية، شنت كييف هجومًا طالما وعدت به، حيث ركزت عددًا كبيرًا من القوى العاملة والمعدات على قطاعات مختلفة من الجبهة. لكن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات.
https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الروسية-تحول-دبابات-ليوبارد-الألمانية-إلى-رماد-خلال-هجوم-أوكراني-باء-بالفشل-فيديو-1077807435.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: زيلينسكي على "حافة الموت"
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أعلن الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن سوء تقدير زيلينسكي لقدرات القوات المسلحة لأوكرانيا قد يكلفه حياته.
وقال ديفيس إن "خطأ فلاديمير زيلينسكي في تقييم الاستعداد لهجوم مضاد قد يؤدي إلى هزيمة كاملة للقوات الأوكرانية".
وأضاف في مقابلة في "Judging Freedom
" على يوتيوب: "أفهم أنه يود أن يكون الأمر كذلك، ولكن من وجهة نظر عسكرية، إذا أزلت المشاعر وقمت بتقييم توازن القوى ليس لديهم سبب للتفاؤل".
ووفقا للضابط الأمريكي، فإن سوء تقدير زيلينسكي فيما يتعلق بقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على القيام بأعمال هجومية يمكن أن يتحول إلى كارثة لكييف. كما وصف خططه بأنها مقامرة محفوفة بالمخاطر.
وتابع ديفيس: "أتمنى أن يفهم أن حياته في خطر".
وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال الأيام الثلاثة الماضية، شنت كييف هجومًا طالما وعدت به، حيث ركزت عددًا كبيرًا من القوى العاملة والمعدات على قطاعات مختلفة من الجبهة. لكن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات.