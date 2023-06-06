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القوات الفضائية الروسية تدمر أحد مراكز "صنع القرار" بأسلحة متناهية الدقة
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-على-حافة-الموت-1077807730.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي على "حافة الموت"
ضابط أمريكي: زيلينسكي على "حافة الموت"
أعلن الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن سوء تقدير زيلينسكي لقدرات القوات المسلحة لأوكرانيا قد يكلفه حياته. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T14:37+0000
2023-06-06T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس إن "خطأ فلاديمير زيلينسكي في تقييم الاستعداد لهجوم مضاد قد يؤدي إلى هزيمة كاملة للقوات الأوكرانية".وأضاف في مقابلة في "Judging Freedom" على يوتيوب: "أفهم أنه يود أن يكون الأمر كذلك، ولكن من وجهة نظر عسكرية، إذا أزلت المشاعر وقمت بتقييم توازن القوى ليس لديهم سبب للتفاؤل".وتابع ديفيس: "أتمنى أن يفهم أن حياته في خطر".وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال الأيام الثلاثة الماضية، شنت كييف هجومًا طالما وعدت به، حيث ركزت عددًا كبيرًا من القوى العاملة والمعدات على قطاعات مختلفة من الجبهة. لكن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات.
https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الروسية-تحول-دبابات-ليوبارد-الألمانية-إلى-رماد-خلال-هجوم-أوكراني-باء-بالفشل-فيديو-1077807435.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: زيلينسكي على "حافة الموت"

14:37 GMT 06.06.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن سوء تقدير زيلينسكي لقدرات القوات المسلحة لأوكرانيا قد يكلفه حياته.
وقال ديفيس إن "خطأ فلاديمير زيلينسكي في تقييم الاستعداد لهجوم مضاد قد يؤدي إلى هزيمة كاملة للقوات الأوكرانية".
وأضاف في مقابلة في "Judging Freedom" على يوتيوب: "أفهم أنه يود أن يكون الأمر كذلك، ولكن من وجهة نظر عسكرية، إذا أزلت المشاعر وقمت بتقييم توازن القوى ليس لديهم سبب للتفاؤل".

ووفقا للضابط الأمريكي، فإن سوء تقدير زيلينسكي فيما يتعلق بقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على القيام بأعمال هجومية يمكن أن يتحول إلى كارثة لكييف. كما وصف خططه بأنها مقامرة محفوفة بالمخاطر.

دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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14:29 GMT
وتابع ديفيس: "أتمنى أن يفهم أن حياته في خطر".
وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال الأيام الثلاثة الماضية، شنت كييف هجومًا طالما وعدت به، حيث ركزت عددًا كبيرًا من القوى العاملة والمعدات على قطاعات مختلفة من الجبهة. لكن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات.
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