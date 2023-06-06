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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/طائرة-مسيرة-تدمر-المعدات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1077788761.html
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مقر عسكري أوكراني وتدمره... فيديو
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مقر عسكري أوكراني وتدمره... فيديو
دمر الجيش الروسي في مقاطعة زابوروجيه معدات القوات الأوكرانية بضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T08:46+0000
2023-06-06T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو من موقع الحادث، حيث تظهر اللقطات قيام طائرة مسيرة باستهداف مدرعة أوكرانية على أحد طرق مقاطعة زابوروجيه.وأوضح مقاتلو مجموعة "فوستوك" (الشرق)، الذين قدموا اللقطات، أن أهداف هذه الطائرات المسيرة هي وسائل القوات المسلحة الأوكرانية للنقل، وكذلك المواقع التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية.في وقت سابق، أفادت الخدمات العملياتية في المنطقة أن الجيش الأوكراني أطلق النار على مدرسة في قرية ميخائيلوفكا، في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الأمن-الفيدرالي-كييف-كانت-تخطط-لهجوم-إرهابي-في-روسيا-باستخدام-القنبلة-القذرة-1077783845.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مقر عسكري أوكراني وتدمره... فيديو

08:46 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 09:09 GMT 06.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik
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حصري
دمر الجيش الروسي في مقاطعة زابوروجيه معدات القوات الأوكرانية بضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو من موقع الحادث، حيث تظهر اللقطات قيام طائرة مسيرة باستهداف مدرعة أوكرانية على أحد طرق مقاطعة زابوروجيه.

وتظهر المشاهد أيضا قيام طائرة مسيرة بالتسلل إلى داخل أحد المقرات العسكرية الأوكرانية عن طريق البوابة الرئيسية المخصصة للسيارات وثم تفجير المقر.

الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
الأمن الفيدرالي: كييف كانت تخطط لهجوم إرهابي في روسيا باستخدام "القنبلة القذرة"
06:11 GMT
وأوضح مقاتلو مجموعة "فوستوك" (الشرق)، الذين قدموا اللقطات، أن أهداف هذه الطائرات المسيرة هي وسائل القوات المسلحة الأوكرانية للنقل، وكذلك المواقع التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية.
في وقت سابق، أفادت الخدمات العملياتية في المنطقة أن الجيش الأوكراني أطلق النار على مدرسة في قرية ميخائيلوفكا، في مقاطعة زابوروجيه.
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