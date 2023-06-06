https://sputnikarabic.ae/20230606/طائرة-مسيرة-تدمر-المعدات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1077788761.html
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مقر عسكري أوكراني وتدمره... فيديو
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مقر عسكري أوكراني وتدمره... فيديو
دمر الجيش الروسي في مقاطعة زابوروجيه معدات القوات الأوكرانية بضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T08:46+0000
2023-06-06T08:46+0000
2023-06-06T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو من موقع الحادث، حيث تظهر اللقطات قيام طائرة مسيرة باستهداف مدرعة أوكرانية على أحد طرق مقاطعة زابوروجيه.وأوضح مقاتلو مجموعة "فوستوك" (الشرق)، الذين قدموا اللقطات، أن أهداف هذه الطائرات المسيرة هي وسائل القوات المسلحة الأوكرانية للنقل، وكذلك المواقع التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية.في وقت سابق، أفادت الخدمات العملياتية في المنطقة أن الجيش الأوكراني أطلق النار على مدرسة في قرية ميخائيلوفكا، في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الأمن-الفيدرالي-كييف-كانت-تخطط-لهجوم-إرهابي-في-روسيا-باستخدام-القنبلة-القذرة-1077783845.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مقر عسكري أوكراني وتدمره... فيديو
08:46 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 09:09 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
حصري
دمر الجيش الروسي في مقاطعة زابوروجيه معدات القوات الأوكرانية بضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو من موقع الحادث، حيث تظهر اللقطات قيام طائرة مسيرة باستهداف مدرعة أوكرانية على أحد طرق مقاطعة زابوروجيه.
وتظهر المشاهد أيضا قيام طائرة مسيرة بالتسلل إلى داخل أحد المقرات العسكرية الأوكرانية عن طريق البوابة الرئيسية المخصصة للسيارات وثم تفجير المقر.
وأوضح مقاتلو مجموعة "فوستوك" (الشرق)، الذين قدموا اللقطات، أن أهداف هذه الطائرات المسيرة هي وسائل القوات المسلحة الأوكرانية للنقل، وكذلك المواقع التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية.
في وقت سابق، أفادت الخدمات العملياتية في المنطقة أن الجيش الأوكراني أطلق النار على مدرسة في قرية ميخائيلوفكا، في مقاطعة زابوروجيه.