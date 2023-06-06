https://sputnikarabic.ae/20230606/علماء-روس-يقترحون-إخماد-حرائق-باستخدام-الجليد-القابل-للاشتعال-1077797675.html
علماء روس يقترحون إخماد حرائق باستخدام "الجليد القابل للاشتعال"
علماء روس يقترحون إخماد حرائق باستخدام "الجليد القابل للاشتعال"
اقترح علماء من جامعة تومسك للفنون التطبيقية استخدام هيدرات الغاز، أو الجليد الاصطناعي القابل للاحتراق، لإطفاء الحرائق والحد من انتشاره. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:09+0000
2023-06-06T12:09+0000
2023-06-06T12:09+0000
مجتمع
علوم
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وفقًا للباحثين، فقد تم إثبات الفعالية في أكثر من 200 تجربة. وقالت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية لوكالة "سبوتنيك": "النموذج المشترك المطور للتنبؤ بتفكك واحتراق الهيدرات فريد من نوعه وليس له نظائر.نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Thermal Science and Engineering Progress.هيدرات الغاز عبارة عن مركبات بلورية تتشكل تحت ظروف حرارية معينة من الماء والغاز.وأوضح العلماء أنها تسمى أيضًا وقود المستقبل المجمد، أو الجليد القابل للاحتراق. أحد مجالات استخدامها هو الحد من انتشار الحرائق وإخمادها.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الجيل-الجديد-من-الرقائق-الفائقة-يعتمد-على-معدن-نادر-تمتلك-روسيا-نصف-احتياطاته-العالمية-1077790399.html
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علوم
علماء روس يقترحون إخماد حرائق باستخدام "الجليد القابل للاشتعال"
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اقترح علماء من جامعة تومسك للفنون التطبيقية استخدام هيدرات الغاز، أو الجليد الاصطناعي القابل للاحتراق، لإطفاء الحرائق والحد من انتشاره.
وفقًا للباحثين، فقد تم إثبات الفعالية في أكثر من 200 تجربة. وقالت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية لوكالة "سبوتنيك": "النموذج المشترك المطور للتنبؤ بتفكك واحتراق الهيدرات فريد من نوعه وليس له نظائر.
نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Thermal Science and Engineering Progress.
هيدرات الغاز عبارة عن مركبات بلورية تتشكل تحت ظروف حرارية معينة من الماء والغاز.
وأوضح العلماء أنها تسمى أيضًا وقود المستقبل المجمد، أو الجليد القابل للاحتراق
. أحد مجالات استخدامها هو الحد من انتشار الحرائق وإخمادها.