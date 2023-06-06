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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/قادة-الدول-الأفريقية-يوجهون-بوضع-اللمسات-الأخيرة-على-خارطة-طريق-للتسوية-في-أوكرانيا---عاجل-1077788869.html
قادة الدول الأفريقية يوجهون بوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للتسوية في أوكرانيا - عاجل
قادة الدول الأفريقية يوجهون بوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للتسوية في أوكرانيا - عاجل
أعلن مكتب الإداراة الرئاسية لجمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن قادة الدول الأفريقية قد وجهوا وزراء خارجية بلادهم لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T08:50+0000
2023-06-06T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأكد المكتب أن القادة الأفارقة أكدوا إمكانية زيارتهم لروسيا وأوكرانيا منتصف يونيو/حزيران في إطار الجهود المبذولة لحل الصراع الأوكراني.وقال بعد اجتماع بين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وزملائه المشاركين في مبادرة السلام الأفريقية "أكد القادة قدرتهم على زيارة أوكرانيا وروسيا في منتصف يونيو".وبحسب البيان، التقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا برئيس جزر القمر، ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي آزالي أسوماني، ورئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.كما اتفق قادة السلام الأفارقة على العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على وقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا.وأشار البيان، أصدر رؤساء الدول الأفريقية تعليماتهم لوزراء خارجيتهم بوضع اللمسات الأخيرة على عناصر خارطة الطريق للتسوية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230606/طائرة-مسيرة-تدمر-المعدات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1077788761.html
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العالم
العالم

قادة الدول الأفريقية يوجهون بوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للتسوية في أوكرانيا - عاجل

08:50 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 09:46 GMT 06.06.2023)
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوراليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، 24أكتوبر 2019
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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أعلن مكتب الإداراة الرئاسية لجمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن قادة الدول الأفريقية قد وجهوا وزراء خارجية بلادهم لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للتسوية في أوكرانيا.
وأكد المكتب أن القادة الأفارقة أكدوا إمكانية زيارتهم لروسيا وأوكرانيا منتصف يونيو/حزيران في إطار الجهود المبذولة لحل الصراع الأوكراني.
وقال بعد اجتماع بين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وزملائه المشاركين في مبادرة السلام الأفريقية "أكد القادة قدرتهم على زيارة أوكرانيا وروسيا في منتصف يونيو".
طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مقر عسكري أوكراني وتدمره... فيديو
08:46 GMT
وبحسب البيان، التقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا برئيس جزر القمر، ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي آزالي أسوماني، ورئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.
كما اتفق قادة السلام الأفارقة على العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على وقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا.
وأشار البيان، أصدر رؤساء الدول الأفريقية تعليماتهم لوزراء خارجيتهم بوضع اللمسات الأخيرة على عناصر خارطة الطريق للتسوية في أوكرانيا.
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