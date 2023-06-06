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قناة إسرائيلية تتحدث عن وحدة إيرانية جديدة "مسؤولة عن تهريب أسلحة إلى سوريا ولبنان"
قناة إسرائيلية تتحدث عن وحدة إيرانية جديدة "مسؤولة عن تهريب أسلحة إلى سوريا ولبنان"
تحدثت قناة عبرية رسمية عما قالت، إنها وحدة إيرانية جديدة تابعة للحرس الثوري، ضمن مهامها تهريب الأسلحة إلى سوريا ولبنان. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T09:44+0000
2023-06-06T09:44+0000
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وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث، مساء أمس الاثنين، أن الحديث يدور عن "الوحدة 700" التي يترأسها مسؤول كبير في فيلق القدس (تابع للحرس الثوري) لديه صلات واسعة مع مسؤولين في إيران وسوريا ولبنان".وزعمت القناة أن الحديث يدور عن "وحدة إمداد ودعم لوجيستي تابعة لفيلق القدس، المسؤولة عن نقل المعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة الموالية لإيران في سوريا، وإلى حزب الله في لبنان وغيرها من الجبهات".وأضافت: "تعمل الوحدة 700 بتعاون وثيق مع الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس، برئاسة بهنام شهرياري وهي وحدة معروفة تقوم بعمليات نقل الأسلحة في الميدان، تعرضت قوافلها للهجوم عدة مرات، بما في ذلك نهاية أبريل الماضي في منطقة حمص، عندما تمت مهاجمة قافلة شاحنات تحمل أسلحة لحزب الله".ولم تصدر إيران تعليقا فوريا على التقرير الذي بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على مواقع في سوريا، وتقول إنها تهدف إلى مواجهة ما تسميه تل أبيب "التموضع الإيراني" هناك، وهو ما تنفيه دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سندفع-إيران-وحزب-الله-خارج-سوريا-1075451272.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم

قناة إسرائيلية تتحدث عن وحدة إيرانية جديدة "مسؤولة عن تهريب أسلحة إلى سوريا ولبنان"

09:44 GMT 06.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi / الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi /
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تحدثت قناة عبرية رسمية عما قالت، إنها وحدة إيرانية جديدة تابعة للحرس الثوري، ضمن مهامها تهريب الأسلحة إلى سوريا ولبنان.
وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث، مساء أمس الاثنين، أن الحديث يدور عن "الوحدة 700" التي يترأسها مسؤول كبير في فيلق القدس (تابع للحرس الثوري) لديه صلات واسعة مع مسؤولين في إيران وسوريا ولبنان".
وزعمت القناة أن الحديث يدور عن "وحدة إمداد ودعم لوجيستي تابعة لفيلق القدس، المسؤولة عن نقل المعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة الموالية لإيران في سوريا، وإلى حزب الله في لبنان وغيرها من الجبهات".
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وأضافت: "تعمل الوحدة 700 بتعاون وثيق مع الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس، برئاسة بهنام شهرياري وهي وحدة معروفة تقوم بعمليات نقل الأسلحة في الميدان، تعرضت قوافلها للهجوم عدة مرات، بما في ذلك نهاية أبريل الماضي في منطقة حمص، عندما تمت مهاجمة قافلة شاحنات تحمل أسلحة لحزب الله".
ولم تصدر إيران تعليقا فوريا على التقرير الذي بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على مواقع في سوريا، وتقول إنها تهدف إلى مواجهة ما تسميه تل أبيب "التموضع الإيراني" هناك، وهو ما تنفيه دمشق.
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