https://sputnikarabic.ae/20230606/كنعاني-يقول-إن-إسرائيل-من-يجب-تحذير-الأذربيجانيين-منها-وليس-إيران-1077789830.html
كنعاني يقول إن إسرائيل من يجب تحذير الأذربيجانيين منها وليس إيران
كنعاني يقول إن إسرائيل من يجب تحذير الأذربيجانيين منها وليس إيران
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إسرائيل هي التي يجب تحذير الشعب الأذربيجاني منه وليست الجمهورية الإسلامية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T09:04+0000
2023-06-06T09:04+0000
2023-06-06T09:04+0000
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جاء ذلك، في تغريدة نشرها كنعاني، أمس الإثنين، على حسابه بموقع تويتر، انتقد فيها موقف الخارجية الأذربيجانية الأخير الذي حذرت فيه مواطنيها، من السفر إلى إيران.وقال كنعاني مبديا تعجبه: "حذرت وزارة خارجية أذربيجان من سفر مواطنيها إلى إیران!".وأضاف "من يجب تحذير الشعب الأذربيجاني منه، هو الكيان الصهيوني، وليست إيران الإسلامية الحضارية".وتابع كنعاني: "موقف باکو هذا جاء على غرار سياسة رئيس الكيان الصهيوني المحتل وقاتل الأطفال فيما يخص السفر إلى أذربيجان".وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه وبعكس ما تنتهجه باكو تجاه بلاده فإن سياسة طهران "لا تزال متمثلة في إلغاء التأشيرات واحتضان الأخوة والأخوات القادمين من أذربيجان".واعتبر أن "مواصلة سياسات حسن الجوار مدرجة ضمن برامجنا، لكن في إطار الاحترام المتبادل ورعاية أسس الجوار".ومؤخرا، حذرت الخارجية الأذربيجانية رعاياها من القيام بزيارات غير ضرورية إلى إيران، بدعوى أن "الظروف "غير مستقرة" هناك، ناصحة مواطنيها المتواجدين في إيران "باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".واعتبرت طهران أن هذه الخطوة من قبل باكو "بعيدة عن معايير الدبلوماسية وتحريفا للحقائق فيما يخص الظروف الأمنية والاستقرار المستتب في الجمهورية الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20230601/رئيس-أذربيجان-يشكر-هرتسوغ-على-تزويد-إسرائيل-بلاده-بالأسلحة-1077627821.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
كنعاني يقول إن إسرائيل من يجب تحذير الأذربيجانيين منها وليس إيران
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إسرائيل هي التي يجب تحذير الشعب الأذربيجاني منه وليست الجمهورية الإسلامية.
جاء ذلك، في تغريدة نشرها كنعاني
، أمس الإثنين، على حسابه بموقع تويتر، انتقد فيها موقف الخارجية الأذربيجانية الأخير الذي حذرت فيه مواطنيها، من السفر إلى إيران.
وقال كنعاني مبديا تعجبه: "حذرت وزارة خارجية أذربيجان من سفر مواطنيها إلى إیران!".
وأضاف "من يجب تحذير الشعب الأذربيجاني منه، هو الكيان الصهيوني، وليست إيران الإسلامية الحضارية".
وتابع كنعاني: "موقف باکو هذا جاء على غرار سياسة رئيس الكيان الصهيوني
المحتل وقاتل الأطفال فيما يخص السفر إلى أذربيجان".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه وبعكس ما تنتهجه باكو تجاه بلاده فإن سياسة طهران "لا تزال متمثلة في إلغاء التأشيرات واحتضان الأخوة والأخوات القادمين من أذربيجان".
واعتبر أن "مواصلة سياسات حسن الجوار مدرجة ضمن برامجنا، لكن في إطار الاحترام المتبادل ورعاية أسس الجوار".
ومؤخرا، حذرت الخارجية الأذربيجانية رعاياها من القيام بزيارات غير ضرورية إلى إيران
، بدعوى أن "الظروف "غير مستقرة" هناك، ناصحة مواطنيها المتواجدين في إيران "باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
واعتبرت طهران أن هذه الخطوة من قبل باكو "بعيدة عن معايير الدبلوماسية وتحريفا للحقائق فيما يخص الظروف الأمنية والاستقرار المستتب في الجمهورية الإسلامية".