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https://sputnikarabic.ae/20230606/لافروف-خطط-الغرب-المعادية-لروسيا-لن-تتحقق-1077787231.html
لافروف: خطط الغرب المعادية لروسيا لن تتحقق
لافروف: خطط الغرب المعادية لروسيا لن تتحقق
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الخطط المناهضة لروسيا، التي أعلنها الغرب صراحة، لن تتحقق، ولا يشك أحد في روسيا في ذلك. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T07:58+0000
2023-06-06T07:58+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال زيارة قام بها إلى القاعدة العسكرية 201 الروسية في طاجيكستان: "أنتم على علم بالمخططات التي لا يخطط لها الغرب فحسب، بل وأعلن عنها علانية فيما يتعلق ببلدنا".وفي وقت سابق، أجرى لافروف محادثات مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين؛ حيث ناقش الطرفان الوضع في أفغانستان، وتطوير العلاقات الثنائية، ومساعدة روسيا في تحديث القوات المسلحة الطاجيكية.ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إلى دوشنبه؛ وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن زيارة لافروف ستستمر حتى 6 حزيران/يونيو، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس رحمون، ووزير الخارجية مهر الدين.ويتضمن برنامج عمل الوزير لافروف، زيارة القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، وهي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج؛ وتقع على أراضي مدينتي دوشنبه وبختار، ويبلغ عدد العسكريين فيها نحو 7.5 ألف فرد.
https://sputnikarabic.ae/20230605/لافروف-الغرب-يحاول-فتح-جبهة-ثانية-ضد-روسيا-ولن-نتبع-القواعد-التي-تفرضها-واشنطن-1077777932.html
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روسيا

لافروف: خطط الغرب المعادية لروسيا لن تتحقق

07:58 GMT 06.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الخطط المناهضة لروسيا، التي أعلنها الغرب صراحة، لن تتحقق، ولا يشك أحد في روسيا في ذلك.
وقال لافروف خلال زيارة قام بها إلى القاعدة العسكرية 201 الروسية في طاجيكستان: "أنتم على علم بالمخططات التي لا يخطط لها الغرب فحسب، بل وأعلن عنها علانية فيما يتعلق ببلدنا".
وفي وقت سابق، أجرى لافروف محادثات مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين؛ حيث ناقش الطرفان الوضع في أفغانستان، وتطوير العلاقات الثنائية، ومساعدة روسيا في تحديث القوات المسلحة الطاجيكية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
لافروف: روسيا مصممة على عدم اتباع القواعد التي تسعى واشنطن لفرضها
أمس, 21:19 GMT
ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إلى دوشنبه؛ وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن زيارة لافروف ستستمر حتى 6 حزيران/يونيو، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس رحمون، ووزير الخارجية مهر الدين.
ويتضمن برنامج عمل الوزير لافروف، زيارة القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، وهي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج؛ وتقع على أراضي مدينتي دوشنبه وبختار، ويبلغ عدد العسكريين فيها نحو 7.5 ألف فرد.
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