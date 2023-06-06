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https://sputnikarabic.ae/20230606/مرشح-رئاسة-أمريكي-يقر-بوجود-مختبرات-بيولوجية-لبلاده-في-أوكرانيا-1077788146.html
مرشح رئاسة أمريكي يقر بوجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا
مرشح رئاسة أمريكي يقر بوجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا
أقر روبرت كينيدي جونيور، المرشح الرئاسي الأمريكي، بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T08:17+0000
2023-06-06T08:17+0000
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وفي محادثة مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تم بثها عبر الإنترنت على تويتر اليوم الثلاثاء، قال كينيدي جونيور إن المعامل الأمريكية منتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوكرانيا، وتقوم بتطوير جميع أنواع الأسلحة البيولوجية.ودعا المرشح الرئاسي إلى تحسين العلاقات الأمريكية مع روسيا والصين.وفي أبريل/نيسان الماضي قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، إن المنشآت البيولوجية الأمريكية الموجودة في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون، أظهرت أن الولايات المتحدة تصنع مكونات أسلحة بيولوجية بالقرب من حدود روسيا.وقال كيريلوف، آنذاك، في جلسة لمجلس الدوما الروسي: "وفقًا لنتائج تحليل الوثائق والمقابلات مع شهود العيان، لا يساورنا شك في أن الولايات المتحدة، تحت ستار ضمان الأمن البيولوجي العالمي، أجرت أبحاثًا ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية على مقربة شديدة من الحدود الروسية".وسبق أن أعلن الفريق إيغور كيريلوف، أنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 معملًا بيولوجيًا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون.
https://sputnikarabic.ae/20230411/الدفاع-الروسية-أمريكا-تصنع-مكونات-أسلحة-بيولوجية-قرب-حدود-روسيا-1075777919.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك

مرشح رئاسة أمريكي يقر بوجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا

08:17 GMT 06.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالسلاح البيولوجي
السلاح البيولوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أقر روبرت كينيدي جونيور، المرشح الرئاسي الأمريكي، بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا.
وفي محادثة مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تم بثها عبر الإنترنت على تويتر اليوم الثلاثاء، قال كينيدي جونيور إن المعامل الأمريكية منتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوكرانيا، وتقوم بتطوير جميع أنواع الأسلحة البيولوجية.
كما انتقد روبرت كينيدي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باعتباره فنانا كوميديا عديم الخبرة في السياسة.
ودعا المرشح الرئاسي إلى تحسين العلاقات الأمريكية مع روسيا والصين.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
الدفاع الروسية: أمريكا تصنع مكونات أسلحة بيولوجية قرب حدود روسيا
11 أبريل, 12:42 GMT
وفي أبريل/نيسان الماضي قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، إن المنشآت البيولوجية الأمريكية الموجودة في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون، أظهرت أن الولايات المتحدة تصنع مكونات أسلحة بيولوجية بالقرب من حدود روسيا.
وقال كيريلوف، آنذاك، في جلسة لمجلس الدوما الروسي: "وفقًا لنتائج تحليل الوثائق والمقابلات مع شهود العيان، لا يساورنا شك في أن الولايات المتحدة، تحت ستار ضمان الأمن البيولوجي العالمي، أجرت أبحاثًا ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية على مقربة شديدة من الحدود الروسية".
وسبق أن أعلن الفريق إيغور كيريلوف، أنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 معملًا بيولوجيًا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون.
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