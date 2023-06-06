https://sputnikarabic.ae/20230606/مركبة-الشحن-الفضائية-تيانتشو-5-تعاود-الالتحام-مع-محطة-الفضاء-الصينية-1077782231.html
مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية
مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية
أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" عاودت الالتحام مع مجموعة المحطة الفضائية في المدار اليوم الثلاثاء، بعد قيامها برحلة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T04:29+0000
2023-06-06T04:29+0000
2023-06-06T04:58+0000
مركبة فضاء
الصين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070586086_0:6:1001:569_1920x0_80_0_0_228618c65d6d17d5d6c20bd2fc0186c9.jpg
وذكرت الوكالة أن مركبة الشحن الفضائية قد عاودت الالتقاء والالتحام مع المحطة الفضائية في الساعة 3:10 صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت بكين)، وفقا لوكالة شينخوا.وفي الوقت الراهن، تعد مجموعة المحطة الفضائية في حالة جيدة، فيما ستُجرى الأعمال اللاحقة حسبما هو مخطط لها.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم إطلاق المركبة التي تحمل إمدادات ووقود دفع ومعدات تجارب إلى المحطة الفضائية.وقد انفصلت المركبة عن مجموعة المحطة الفضائية يوم 5 مايو/أيار الماضي قبل انطلاقها في رحلة مستقلة.
https://sputnikarabic.ae/20230604/مركبة-الفضاء-الصينية-المأهولة-شنتشو-15-تهبط-على-الأرض-بنجاح-1077714142.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070586086_30:0:917:665_1920x0_80_0_0_0c474240e20e8ec3b59a5422885b7db3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مركبة فضاء, الصين, العالم
مركبة فضاء, الصين, العالم
مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية
04:29 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 04:58 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" عاودت الالتحام مع مجموعة المحطة الفضائية في المدار اليوم الثلاثاء، بعد قيامها برحلة مستقلة استمرت على مدار 33 يوما.
وذكرت الوكالة أن مركبة الشحن الفضائية قد عاودت الالتقاء والالتحام
مع المحطة الفضائية في الساعة 3:10 صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت بكين)، وفقا لوكالة شينخوا.
وفي الوقت الراهن، تعد مجموعة المحطة الفضائية في حالة جيدة
، فيما ستُجرى الأعمال اللاحقة حسبما هو مخطط لها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم إطلاق المركبة التي تحمل إمدادات ووقود دفع ومعدات تجارب إلى المحطة الفضائية.
وقد انفصلت المركبة عن مجموعة المحطة الفضائية يوم 5 مايو/أيار الماضي قبل انطلاقها في رحلة مستقلة.