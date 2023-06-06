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https://sputnikarabic.ae/20230606/مركبة-الشحن-الفضائية-تيانتشو-5-تعاود-الالتحام-مع-محطة-الفضاء-الصينية-1077782231.html
مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية
مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية
أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" عاودت الالتحام مع مجموعة المحطة الفضائية في المدار اليوم الثلاثاء، بعد قيامها برحلة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T04:29+0000
2023-06-06T04:58+0000
مركبة فضاء
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وذكرت الوكالة أن مركبة الشحن الفضائية قد عاودت الالتقاء والالتحام مع المحطة الفضائية في الساعة 3:10 صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت بكين)، وفقا لوكالة شينخوا.وفي الوقت الراهن، تعد مجموعة المحطة الفضائية في حالة جيدة، فيما ستُجرى الأعمال اللاحقة حسبما هو مخطط لها.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم إطلاق المركبة التي تحمل إمدادات ووقود دفع ومعدات تجارب إلى المحطة الفضائية.وقد انفصلت المركبة عن مجموعة المحطة الفضائية يوم 5 مايو/أيار الماضي قبل انطلاقها في رحلة مستقلة.
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مركبة فضاء, الصين, العالم
مركبة فضاء, الصين, العالم

مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية

04:29 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 04:58 GMT 06.06.2023)
© AFP 2023 / -انطلاق صاروخ "لونغ مارش 5 ب" الذي يحمل وحدة "مينغشيان" العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية، من مركز "وينتشانغ" في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
انطلاق صاروخ لونغ مارش 5 ب الذي يحمل وحدة مينغشيان العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة تيانغونغ الفضائية، من مركز وينتشانغ في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" عاودت الالتحام مع مجموعة المحطة الفضائية في المدار اليوم الثلاثاء، بعد قيامها برحلة مستقلة استمرت على مدار 33 يوما.
وذكرت الوكالة أن مركبة الشحن الفضائية قد عاودت الالتقاء والالتحام مع المحطة الفضائية في الساعة 3:10 صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت بكين)، وفقا لوكالة شينخوا.
وفي الوقت الراهن، تعد مجموعة المحطة الفضائية في حالة جيدة، فيما ستُجرى الأعمال اللاحقة حسبما هو مخطط لها.
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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم إطلاق المركبة التي تحمل إمدادات ووقود دفع ومعدات تجارب إلى المحطة الفضائية.
وقد انفصلت المركبة عن مجموعة المحطة الفضائية يوم 5 مايو/أيار الماضي قبل انطلاقها في رحلة مستقلة.
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