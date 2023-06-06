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https://sputnikarabic.ae/20230606/مركز-التصدير-الروسي-الصناعيون-الروس-يتوجهون-إلى-الجزائر-في-مهمة-تجارية-1077791564.html
مركز التصدير الروسي: الصناعيون الروس يتوجهون إلى الجزائر في مهمة تجارية
مركز التصدير الروسي: الصناعيون الروس يتوجهون إلى الجزائر في مهمة تجارية
بدأ الصناعيون الروس مهمة تجارية تحت العلامة التجارية Made in Russia في 5 يونيو/حزيران في الجزائر، حيث قدمت 17 شركة محلية من شركات صناعة النقل والتكنولوجيا... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T10:13+0000
2023-06-06T10:13+0000
اقتصاد
العالم العربي
روسيا
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وجاء في التقرير: "ستشارك أكثر من 100 شركة من الجزائر من مختلف الصناعات في اجتماعات مع المصدرين الروس. وفي المجموع، من المقرر إجراء أكثر من 200 مفاوضة تجارية على مدى 3 أيام من المهمة".لا يتم العمل فقط على عمليات التسليم المباشر للمنتجات الروسية إلى الجزائر، ولكن أيضًا الترويج المشترك للسلع والأغذية الروسية إلى أسواق البلدان الأفريقية، فضلاً عن إنشاء مرافق إنتاج روسية في الجزائر، في إطار الاجتماعات الثنائية.بالإضافة إلى ذلك، سيكون موضوع عدد من الاجتماعات هو قضايا الواردات إلى روسيا، والخدمات اللوجستية والمدفوعات عبر الحدود.حضر بعثة الأعمال في اليوم الأول ممثلو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وممثلون عن أكبرغرفة تجارة للصناعات الزراعية المحلية وأكبر منتج للمواد الغذائية في الجزائر، وكذلك رئيس قسم المبيعات والاتصالات بالجزائر والخطوط الجوية الجزائرية الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230530/خبير-روسيا-تناقش-مع-الجزائر-إمكانية-ربطها-بالنظير-الروسي-لـسويفت-1077579179.html
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اقتصاد, العالم العربي, روسيا
اقتصاد, العالم العربي, روسيا

مركز التصدير الروسي: الصناعيون الروس يتوجهون إلى الجزائر في مهمة تجارية

10:13 GMT 06.06.2023
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بدأ الصناعيون الروس مهمة تجارية تحت العلامة التجارية Made in Russia في 5 يونيو/حزيران في الجزائر، حيث قدمت 17 شركة محلية من شركات صناعة النقل والتكنولوجيا الفائقة والصناعية والصناعات الزراعية منتجاتها إلى الشركاء المحتملين، وفقًا لمركز التصدير الروسي .
وجاء في التقرير: "ستشارك أكثر من 100 شركة من الجزائر من مختلف الصناعات في اجتماعات مع المصدرين الروس. وفي المجموع، من المقرر إجراء أكثر من 200 مفاوضة تجارية على مدى 3 أيام من المهمة".
لا يتم العمل فقط على عمليات التسليم المباشر للمنتجات الروسية إلى الجزائر، ولكن أيضًا الترويج المشترك للسلع والأغذية الروسية إلى أسواق البلدان الأفريقية، فضلاً عن إنشاء مرافق إنتاج روسية في الجزائر، في إطار الاجتماعات الثنائية.
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بالإضافة إلى ذلك، سيكون موضوع عدد من الاجتماعات هو قضايا الواردات إلى روسيا، والخدمات اللوجستية والمدفوعات عبر الحدود.
حضر بعثة الأعمال في اليوم الأول ممثلو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وممثلون عن أكبرغرفة تجارة للصناعات الزراعية المحلية وأكبر منتج للمواد الغذائية في الجزائر، وكذلك رئيس قسم المبيعات والاتصالات بالجزائر والخطوط الجوية الجزائرية الرئيسية.
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