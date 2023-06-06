عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/مقاتلات-سو-25-تهاجم-المعدات-العسكرية-للمسلحين-الأوكرانيين-فيديو--1077783117.html
مقاتلات "سو-25" تهاجم المعدات العسكرية للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
مقاتلات "سو-25" تهاجم المعدات العسكرية للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
شنت الطائرات الهجومية الروسية من طراز سو-25 "غراتش" التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية غارات جوية بالصواريخ على منشآت ومعدات عسكرية لوحدات مسلحة أوكرانية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T05:40+0000
2023-06-06T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_618f05a7580f231a904a5cf3733c0123.jpg
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطلعاتها الجوية. تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة. بعد الضربات، أجرى الطاقم مناورة، وأطلق مصائد حرارية، وعاد إلى مطار المغادرة.تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة وعربات مدرعة للأوكرانيين خلال هذا الهجوم بالطائرات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d438b160f1465bb9e77c0bcb232caff0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلات "سو-25" تهاجم المعدات العسكرية للمسلحين الأوكرانيين... فيديو

05:40 GMT 06.06.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شنت الطائرات الهجومية الروسية من طراز سو-25 "غراتش" التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية غارات جوية بالصواريخ على منشآت ومعدات عسكرية لوحدات مسلحة أوكرانية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطلعاتها الجوية. تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة. بعد الضربات، أجرى الطاقم مناورة، وأطلق مصائد حرارية، وعاد إلى مطار المغادرة.
تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة وعربات مدرعة للأوكرانيين خلال هذا الهجوم بالطائرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала