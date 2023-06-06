https://sputnikarabic.ae/20230606/مقاتلات-سو-25-تهاجم-المعدات-العسكرية-للمسلحين-الأوكرانيين-فيديو--1077783117.html
مقاتلات "سو-25" تهاجم المعدات العسكرية للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
مقاتلات "سو-25" تهاجم المعدات العسكرية للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
شنت الطائرات الهجومية الروسية من طراز سو-25 "غراتش" التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية غارات جوية بالصواريخ على منشآت ومعدات عسكرية لوحدات مسلحة أوكرانية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T05:40+0000
2023-06-06T05:40+0000
2023-06-06T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطلعاتها الجوية. تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة. بعد الضربات، أجرى الطاقم مناورة، وأطلق مصائد حرارية، وعاد إلى مطار المغادرة.تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة وعربات مدرعة للأوكرانيين خلال هذا الهجوم بالطائرات.
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d438b160f1465bb9e77c0bcb232caff0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلات "سو-25" تهاجم المعدات العسكرية للمسلحين الأوكرانيين... فيديو
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شنت الطائرات الهجومية الروسية من طراز سو-25 "غراتش" التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية غارات جوية بالصواريخ على منشآت ومعدات عسكرية لوحدات مسلحة أوكرانية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطلعاتها الجوية. تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة. بعد الضربات، أجرى الطاقم مناورة، وأطلق مصائد حرارية، وعاد إلى مطار المغادرة.
تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة وعربات مدرعة للأوكرانيين خلال هذا الهجوم بالطائرات.