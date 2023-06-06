https://sputnikarabic.ae/20230606/نيبينزيا-نأسف-لتجاهل-المجتمع-الدولي-تحذيراتنا-من-تدمير-أوكرانيا-لمحطة-كاخوفكا-1077816801.html
نيبينزيا: نأسف لتجاهل المجتمع الدولي تحذيراتنا من تدمير أوكرانيا لمحطة كاخوفكا
نيبينزيا: نأسف لتجاهل المجتمع الدولي تحذيراتنا من تدمير أوكرانيا لمحطة كاخوفكا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن "روسيا تحمّل كامل المسؤولية عن المأساة حول تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية لكييف والدول... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T20:43+0000
2023-06-06T20:43+0000
2023-06-06T20:45+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقال نيبينزيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: "روسيا تعتبر أن كييف هاجمت محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية لإعادة هيكلة قواتها والتسبب في إلحاق أضرار إنسانية".وشدد نيبينزيا على أنه "على الأمم المتحدة ألا تكرر نفس الخطأ الذي ارتكبته في قضايا مجزرة بوتشا والتيار الشمالي عند التحقيق في واقعة تفجير محطة كاخوفكا".وأدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة تدمير القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن "موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأفعال الإجرامية للسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بتدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية".وأردف البيان: "تم إلحاق أضرار جسيمة إثر العمل التخريبي من قبل نظام كييف بالزراعة في المنطقة والنظام البيئي لمصب نهر دنيبر، نتيجة للاضمحلال الحتمي لمياه حوض كاخوفكا، سيتم إعاقة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وسيتم تعطيل استصلاح الأراضي الزراعية في مقاطعة خيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-الروسية-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-تدمير-محطة-كاخوفكا--عاجل-1077806059.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
نيبينزيا: نأسف لتجاهل المجتمع الدولي تحذيراتنا من تدمير أوكرانيا لمحطة كاخوفكا
20:43 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 20:45 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن "روسيا تحمّل كامل المسؤولية عن المأساة حول تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية لكييف والدول الراعية لها".
وقال نيبينزيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: "روسيا تعتبر أن كييف هاجمت محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية لإعادة هيكلة قواتها والتسبب في إلحاق أضرار إنسانية".
وشدد نيبينزيا على أنه "على الأمم المتحدة ألا تكرر نفس الخطأ الذي ارتكبته في قضايا مجزرة بوتشا والتيار الشمالي عند التحقيق في واقعة تفجير محطة كاخوفكا".
روسيا تأسف لأن تحذيراتها بشأن تدمير أوكرانيا لمحطة كاخوفكا لم تلق آذانا صاغية من المجتمع الدولي.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة تدمير القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن "موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأفعال الإجرامية للسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بتدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية".
وأردف البيان
: "تم إلحاق أضرار جسيمة إثر العمل التخريبي من قبل نظام كييف بالزراعة في المنطقة والنظام البيئي لمصب نهر دنيبر، نتيجة للاضمحلال الحتمي لمياه حوض كاخوفكا، سيتم إعاقة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وسيتم تعطيل استصلاح الأراضي الزراعية في مقاطعة خيرسون".