https://sputnikarabic.ae/20230606/وزير-الخارجية-المغربي-يؤكد-توصل-لجنة-66-الليبية-إلى-توافق-حول-القوانين-الانتخابية-1077817895.html
وزير الخارجية المغربي يؤكد توصل لجنة 6+6 الليبية إلى توافق حول القوانين الانتخابية
وزير الخارجية المغربي يؤكد توصل لجنة 6+6 الليبية إلى توافق حول القوانين الانتخابية
أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الأربعاء توصل لجنة 6+6 الليبية التي تعقد اجتماعاتها في المغرب إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T23:34+0000
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الرباط - سبوتنيك. وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مرة أخرى يثبت الإخوة الليبيون إذا فسح لهم المجال فبإمكانهم تغليب مصلحة ليبيا وبإمكانهم الوصول إلى توافقات مهمة.وأضاف بوريطة أن لجنة 6+6 توصلت رسميا إلى توافقات حول قوانين الانتخابات وسيتم التوقيع على الوثيقة النهائية في الأيام المقبلة.واعتبر بوريطة أن اليوم هو محطة مهمة في مسار الأزمة الليبية لأن هذا الحوار مكن من الوصول إلى توافقات مهمة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في شقها الرئاسي وشقها التشريعي، مؤكدا أن المغرب لديه قناعة تام بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا وعبر إجراء الانتخابات.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230606/تفاصيل-هامة-بشأن-قوانين-الانتخابات-في-ليبيا-لماذا-ترفضها-بعض-الأطراف-1077803793.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
أخبار ليبيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
وزير الخارجية المغربي يؤكد توصل لجنة 6+6 الليبية إلى توافق حول القوانين الانتخابية
23:34 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 23:35 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الأربعاء توصل لجنة 6+6 الليبية التي تعقد اجتماعاتها في المغرب إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الرباط - سبوتنيك
. وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مرة أخرى يثبت الإخوة الليبيون إذا فسح لهم المجال فبإمكانهم تغليب مصلحة ليبيا وبإمكانهم الوصول إلى توافقات مهمة.
وأضاف بوريطة أن لجنة 6+6 توصلت رسميا إلى توافقات حول قوانين الانتخابات وسيتم التوقيع على الوثيقة النهائية في الأيام المقبلة.
واعتبر بوريطة أن اليوم هو محطة مهمة في مسار الأزمة الليبية لأن هذا الحوار مكن من الوصول إلى توافقات مهمة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في شقها الرئاسي وشقها التشريعي، مؤكدا أن المغرب لديه قناعة تام بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا وعبر إجراء الانتخابات.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.