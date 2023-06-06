https://sputnikarabic.ae/20230606/وزير-خارجية-هنغاريا-لم-نغير-موقفنا-الرافض-تزويد-أوكرانيا-بالسلاح-1077796416.html
وزير خارجية هنغاريا: لم نغير موقفنا الرافض تزويد أوكرانيا بالسلاح
وزير خارجية هنغاريا: لم نغير موقفنا الرافض تزويد أوكرانيا بالسلاح
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف في مناطق أخرى من العالم. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T11:57+0000
2023-06-06T11:57+0000
2023-06-06T11:57+0000
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وقال سيارتو إن "القادة في أكثر مناطق العالم تقلبًا يعربون بالفعل عن قلقهم من أن الأسلحة التي يتم شحنها بكميات كبيرة إلى أوكرانيا قد تؤدي إلى نشوب صراعات إقليمية ولها تداعيات أمنية".وكشفت وسائل إعلام غربية، في 23 أيار/ مايو، عن مناوشات حادة حصلت بين وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال اجتماعهما الأخير.وذكرت صحيفة غربية أن الاجتماع بينهما انتهى بمناوشة حول قضية بنك "OTP"، ومنع المساعدات لأوكرانيا.وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن دبلوماسيين، أن وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك انتقدت نظيرها المجري بسبب رفضه الموافقة على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الدفاع-المجرية-الدول-الأوروبية-التي-ترسل-أسلحة-إلى-أوكرانيا-تخاطر-بأمنها--1077310789.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
وزير خارجية هنغاريا: لم نغير موقفنا الرافض تزويد أوكرانيا بالسلاح
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف في مناطق أخرى من العالم.
وقال سيارتو إن "القادة في أكثر مناطق العالم تقلبًا يعربون بالفعل عن قلقهم من أن الأسلحة التي يتم شحنها بكميات كبيرة إلى أوكرانيا قد تؤدي إلى نشوب صراعات إقليمية ولها تداعيات أمنية".
وأشار سيارتو إلى أن هنغاريا لا تنوي تغيير موقفها بشأن الصراع في أوكرانيا ولن تزودها بالأسلحة.
وكشفت وسائل إعلام غربية، في 23 أيار/ مايو، عن مناوشات حادة حصلت بين وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال اجتماعهما الأخير.
وذكرت صحيفة غربية أن الاجتماع بينهما انتهى بمناوشة حول قضية بنك "OTP"، ومنع المساعدات لأوكرانيا.
وأشارت صحيفة "بوليتيكو"
الأمريكية، نقلا عن دبلوماسيين، أن وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك انتقدت نظيرها المجري بسبب رفضه الموافقة على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي.