https://sputnikarabic.ae/20230606/وكالات-الأوكرانيون-يقتلون-زوجاتهم-لتجنب-التعبئة-1077796760.html
وكالات: الأوكرانيون "يقتلون" زوجاتهم لتجنب التعبئة
وكالات: الأوكرانيون "يقتلون" زوجاتهم لتجنب التعبئة
كتبت صحيفة بولندية أن الرجال الأوكرانيين من أجل تجنب التعبئة، والهروب إلى الخارج، يزوّرون وثائق وفاة زوجاتهم. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:01+0000
2023-06-06T12:01+0000
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وقالت الصحيفة: "ليس كل الأوكرانيين يريدون المشاركة في العمليات العسكرية. أولئك الذين يخشون التجنيد في الجيش يقررون أحيانًا اتخاذ إجراءات صارمة. يقرر بعضهم إيذاء أنفسهم، وبعض الآخر يزوّرون المستندات لعبور الحدود بشكل قانوني. لهذا الغرض، فإنهم يقتلون زوجاتهم".وبحسب المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني، أندري ديمتشينكو، فإن حرس الحدود يعتقلون كل يوم نحو 20 شخصًا يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير قانوني.وأفادت صحيفة "Interia" البولندية: "يستخدم الرجال وثائق مزورة، بما في ذلك شهادات وفاة زوجاتهم، لأن الوالد الذي يربي طفلا وحده يمكنه عبور الحدود".
https://sputnikarabic.ae/20230606/الكرملين-استهداف-كييف-لمحطة-كاخوفكا-للطاقة-الكهرومائية-بسبب-فشل-هجومها-الأخير-1077793941.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
وكالات: الأوكرانيون "يقتلون" زوجاتهم لتجنب التعبئة
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كتبت صحيفة بولندية أن الرجال الأوكرانيين من أجل تجنب التعبئة، والهروب إلى الخارج، يزوّرون وثائق وفاة زوجاتهم.
وقالت الصحيفة: "ليس كل الأوكرانيين يريدون المشاركة في العمليات العسكرية. أولئك الذين يخشون التجنيد في الجيش يقررون أحيانًا اتخاذ إجراءات صارمة. يقرر بعضهم إيذاء أنفسهم، وبعض الآخر يزوّرون المستندات لعبور الحدود بشكل قانوني. لهذا الغرض، فإنهم يقتلون زوجاتهم".
وبحسب المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني، أندري ديمتشينكو، فإن حرس الحدود يعتقلون كل يوم نحو 20 شخصًا يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير قانوني.
وأفادت صحيفة "Interia
" البولندية: "يستخدم الرجال وثائق مزورة، بما في ذلك شهادات وفاة زوجاتهم، لأن الوالد الذي يربي طفلا وحده يمكنه عبور الحدود".