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https://sputnikarabic.ae/20230606/وكالات-كبار-جنرالات-بولندا-يشككون-بقدرة-كييف-وحلفائها-على-كسب-صراع-مستمر-ضد-روسيا-1077798105.html
وكالات: كبار جنرالات بولندا يشككون بقدرة كييف وحلفائها على كسب صراع مستمر ضد روسيا
وكالات: كبار جنرالات بولندا يشككون بقدرة كييف وحلفائها على كسب صراع مستمر ضد روسيا
كتبت مجلة عسكرية عن أن المسؤولين العسكريين البولنديين الرفيعي المستوى يعتقدون أن الجيش الأوكراني ليس لديه قوات كافية لشن هجوم ناجح. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:22+0000
2023-06-06T12:22+0000
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بولندا
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وجاء في المقال: "على عكس القادة السياسيين، أعرب القادة العسكريون البولنديون مرارا وتكرارا عن شكوكهم الجادة بشأن قدرة أوكرانيا وحلفائها على كسب الصراع المستمر مع روسيا".وبحسب المقال المنشور في مجلة "militarywatchmagazine" العسكرية : "فإن وارسو تقدم مساعدات لكييف بنشاط وترسل قوات عسكرية إلى أراضي الدولة المجاورة للقيام بعمليات مشتركة ضد روسيا".وفي وقت سابق، أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغو، عن وجود 20 ألف مرتزق بولندي في القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/وكالات-الأوكرانيون-يقتلون-زوجاتهم-لتجنب-التعبئة-1077796760.html
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روسيا, العالم, بولندا
روسيا, العالم, بولندا

وكالات: كبار جنرالات بولندا يشككون بقدرة كييف وحلفائها على كسب صراع مستمر ضد روسيا

12:22 GMT 06.06.2023
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Photo / Lukas Plewnia
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كتبت مجلة عسكرية عن أن المسؤولين العسكريين البولنديين الرفيعي المستوى يعتقدون أن الجيش الأوكراني ليس لديه قوات كافية لشن هجوم ناجح.
وجاء في المقال: "على عكس القادة السياسيين، أعرب القادة العسكريون البولنديون مرارا وتكرارا عن شكوكهم الجادة بشأن قدرة أوكرانيا وحلفائها على كسب الصراع المستمر مع روسيا".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "militarywatchmagazine" العسكرية : "فإن وارسو تقدم مساعدات لكييف بنشاط وترسل قوات عسكرية إلى أراضي الدولة المجاورة للقيام بعمليات مشتركة ضد روسيا".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
وكالات: الأوكرانيون "يقتلون" زوجاتهم لتجنب التعبئة
12:01 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغو، عن وجود 20 ألف مرتزق بولندي في القوات المسلحة الأوكرانية.
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