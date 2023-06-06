13 معلومة عن محطة كاخوفكا الكهرومائية وسدودها
13:29 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 13:33 GMT 06.06.2023)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Officeتدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية "كاخوفكا" أثناء القصف الأوكراني
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
قصف الجيش الأوكراني ليل السادس من يونيو/ حزيران محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، الأمر الذي أدى إلى تدمير الجزء العلوي من السد الواقع في مقاطعة خيرسون وتدفق المياه إلى مدينة نوفايا كاخوفكا وإلى مجرى النهر الواقع خلف السد.
ووفقا لرئيس منطقة نوفايا كاخوفكا الإدارية بمقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، فقد تم تفجير مزالج السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.
وأضاف ليونتييف موضحا أن ارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبر في المدينة يتراوح من مترين ونصف إلى أربعة أمتار، مبينا أنه في منطقة الفيضانات المحتملة في اتجاه مجرى النهر يتواجد 14 منطقة سكنية يعيش فيها 22 ألف شخص.
معلومات عن محطة كاخوفكا
1.محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) من سلسلة دنيبر للطاقة الكهرومائية.
2.تقع المحطة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون التي أصبحت جزءا من روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول عام 2022.
3.استمر بناء محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من عام 1951 إلى عام 1956.
4.تم إنشاء واجهة الضغط المخصصة لمحطات المياه بواسطة السدود الترابية بالإضافة إلى سد خرساني خاص بالتصريف وبناء لمحطة الطاقة الكهرومائية وقفل الشحن ويبلغ طولها 3650 مترا، بما في ذلك 700 متر من الهياكل الخرسانية.
5.تبلغ مساحة خزان كاخوفكا الذي تم إنشاؤه بواسطة هياكل الضغط في المجمع الكهرومائي 2155 كيلومترا مربعا، 18.2 كيلومتر مكعبا من الحجم الكامل، منها 6.8 كيلومتر مكعب مفيدة.
6.أدى بناء محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية إلى رفع مستوى المياه في نهر الدنيبر إلى 16 مترا.
7.يبلغ ارتفاع السد 16.5 متر، ويبلغ طوله أربعة كيلومترات تقريبا.
8.خزان كاخوفكا هو واحد من أكبر الخزانات في نهر الدنيبر.
9.زودت الوحدات الكهرومائية العمودية بتوربينات ذات عنفات دوارة ومولدات متزامنة بجهد 13.8 كيلوفولت.
10.السمة المميزة لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هي مجموعة مفاتيح مغلقة من أربعة طوابق بقوة 154 كيلوفولتا.
11.زود السد ببوابة لعبور السفن وسد ترابي ومعابر للسكك الحديدة وطرق متداخلة عبر الهياكل الهيدروليكية لمحطة الطاقة الكهرومائية.
12.يبلغ متوسط الإنتاج السنوي للمحطة 1420 مليون كيلوواط ساعة.
13.توفر محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية تنظيما سنويا لتدفق نهر دنيبر لإمدادات الطاقة، فضلا عن إمدادات المياه إلى المناطق القاحلة، وحتى عام 2014، كانت شبه جزيرة القرم واحدة من هذه المناطق، لكن كييف قررت قطع المياه عن القرم الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالزراعة.
سيطر الجيش الروسي على المحطة في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022. منذ ذلك الحين، كان الجيش الأوكراني يقصف محطة الطاقة الكهرومائية ومدينة نوفايا كاخوفكا بشكل مستمر تقريبا.
© Sputnikتدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
© Sputnik
وفي 16 مارس/ آذار 2022، تم وضع محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية تحت حماية وحدات الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عممت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيها الأخير إلى منع نظام كييف من تدمير سد كاخوفكا الكهرومائي.