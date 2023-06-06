https://sputnikarabic.ae/20230606/13-معلومة-عن-محطة-كاخوفكا-الكهرومائية-وسدودها-1077804413.html

13 معلومة عن محطة كاخوفكا الكهرومائية وسدودها

13 معلومة عن محطة كاخوفكا الكهرومائية وسدودها

قصف الجيش الأوكراني ليل السادس من يونيو/ حزيران محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، الأمر الذي أدى إلى تدمير الجزء العلوي من السد الواقع في مقاطعة خيرسون وتدفق... 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T13:29+0000

2023-06-06T13:29+0000

2023-06-06T13:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077792813_44:0:2826:1565_1920x0_80_0_0_05e88a88230f9d5f967b96e2892334b0.jpg

ووفقا لرئيس منطقة نوفايا كاخوفكا الإدارية بمقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، فقد تم تفجير مزالج السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.وأضاف ليونتييف موضحا أن ارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبر في المدينة يتراوح من مترين ونصف إلى أربعة أمتار، مبينا أنه في منطقة الفيضانات المحتملة في اتجاه مجرى النهر يتواجد 14 منطقة سكنية يعيش فيها 22 ألف شخص.معلومات عن محطة كاخوفكاشاهد أيضا: المياه تغمر مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون... فيديوسيطر الجيش الروسي على المحطة في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022. منذ ذلك الحين، كان الجيش الأوكراني يقصف محطة الطاقة الكهرومائية ومدينة نوفايا كاخوفكا بشكل مستمر تقريبا.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عممت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيها الأخير إلى منع نظام كييف من تدمير سد كاخوفكا الكهرومائي.اقرأ ايضا: ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا