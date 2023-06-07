https://sputnikarabic.ae/20230607/إصابة-6-فلسطينيين-في-اشتباكات-مع-الجيش-الاسرائيلي-في-رام-الله-1077865752.html
إصابة 6 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في رام الله
إصابة 6 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في رام الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، إصابة ستة أشخاص في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله الفلسطينية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T23:53+0000
2023-06-07T23:53+0000
2023-06-07T23:53+0000
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وجاء في بيان الوزارة: "ستة أشخاص أصيبوا الليلة الماضية جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله. تم نقل جميع المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي".كما تم الإبلاغ أيضًا عن عدد كبير من الاختناقات الناجمة عن الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه الجنود الإسرائيليون خلال الحملة في رام الله.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة بهدف هدم منزل الأسير الفلسطيني إسلام الفروخ، ونتج عن ذلك اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220524/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مخيم-جنين-شمالي-الضفة-الغربية-واندلاع-اشتباكات-عنيفة-مع-الفلسطينيين-1062645606.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة
إصابة 6 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في رام الله
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، إصابة ستة أشخاص في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله الفلسطينية.
وجاء في بيان الوزارة
: "ستة أشخاص أصيبوا الليلة الماضية جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله. تم نقل جميع المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي".
كما تم الإبلاغ أيضًا عن عدد كبير من الاختناقات الناجمة عن الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه الجنود الإسرائيليون خلال الحملة في رام الله.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة بهدف هدم منزل الأسير الفلسطيني إسلام الفروخ، ونتج عن ذلك اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.