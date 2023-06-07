https://sputnikarabic.ae/20230607/إعلام-إسرائيل-تعيد-سفيرها-إلى-المغرب--1077836388.html
إعلام: إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب
إعلام: إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب
يستعد السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، للعودة إلى الرباط، الشهر المقبل، بعدما تم استدعاؤه إلى تل أبيب على خلفية اتهامه في "اعتداءات جنسية". 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T10:37+0000
2023-06-07T10:37+0000
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جاء ذلك حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، الثلاثاء، الذي أشار إلى قول مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن وزارة خارجية إسرائيل استكملت التحقيقات مع غوفرين حول القضايا التي كان متهما بها، وقررت إعادته إلى منصبه.ولفت الموقع إلى أن غوفرين رد على التهم الموجهة إليه بوجود خلافات بينه وبين بعض الموظفين العاملين معه.يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت ديفيد غوفرين في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها إليه، والتي شملت "انتهاكات جنسية" ومخالفات مالية.ومنذ ذلك الحين تم تعيين دبلوماسي آخر لترؤس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، الذي تم فتحه في 2021، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20220913/سفير-إسرائيل-لدى-المغرب-ينفي-تورطه-في-أعمال-تحرش-جنسي--1067698637.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
إعلام: إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب
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يستعد السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، للعودة إلى الرباط، الشهر المقبل، بعدما تم استدعاؤه إلى تل أبيب على خلفية اتهامه في "اعتداءات جنسية".
جاء ذلك حسبما ذكر
موقع "هسبريس" المغربي، الثلاثاء، الذي أشار إلى قول مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن وزارة خارجية إسرائيل استكملت التحقيقات مع غوفرين
حول القضايا التي كان متهما بها، وقررت إعادته إلى منصبه.
13 سبتمبر 2022, 21:42 GMT
ولفت الموقع إلى أن غوفرين رد على التهم الموجهة إليه بوجود خلافات بينه وبين بعض الموظفين العاملين معه.
يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت ديفيد غوفرين في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية الاتهامات
التي تم توجيهها إليه، والتي شملت "انتهاكات جنسية" ومخالفات مالية.
ومنذ ذلك الحين تم تعيين دبلوماسي آخر لترؤس مكتب الاتصال الإسرائيلي
في الرباط، الذي تم فتحه في 2021، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.