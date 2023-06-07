عربي
سحابة ضبابية تغطي غابة بعد ضرب نظام كييف خطا للأمونيا في خاركوف... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230607/إعلام-إسرائيل-تعيد-سفيرها-إلى-المغرب--1077836388.html
إعلام: إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب
إعلام: إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب
يستعد السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، للعودة إلى الرباط، الشهر المقبل، بعدما تم استدعاؤه إلى تل أبيب على خلفية اتهامه في "اعتداءات جنسية". 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T10:37+0000
2023-06-07T10:37+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c1ed58194baca58a609c783f9a518dd.jpg
جاء ذلك حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، الثلاثاء، الذي أشار إلى قول مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن وزارة خارجية إسرائيل استكملت التحقيقات مع غوفرين حول القضايا التي كان متهما بها، وقررت إعادته إلى منصبه.ولفت الموقع إلى أن غوفرين رد على التهم الموجهة إليه بوجود خلافات بينه وبين بعض الموظفين العاملين معه.يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت ديفيد غوفرين في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها إليه، والتي شملت "انتهاكات جنسية" ومخالفات مالية.ومنذ ذلك الحين تم تعيين دبلوماسي آخر لترؤس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، الذي تم فتحه في 2021، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20220913/سفير-إسرائيل-لدى-المغرب-ينفي-تورطه-في-أعمال-تحرش-جنسي--1067698637.html
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129347_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_52d86ed13b1feb67aee4a4860bdaeba9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم

إعلام: إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب

10:37 GMT 07.06.2023
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبرTelegram
يستعد السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، للعودة إلى الرباط، الشهر المقبل، بعدما تم استدعاؤه إلى تل أبيب على خلفية اتهامه في "اعتداءات جنسية".
جاء ذلك حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، الثلاثاء، الذي أشار إلى قول مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن وزارة خارجية إسرائيل استكملت التحقيقات مع غوفرين حول القضايا التي كان متهما بها، وقررت إعادته إلى منصبه.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
سفير إسرائيل لدى المغرب ينفي تورطه في أعمال تحرش جنسي
13 سبتمبر 2022, 21:42 GMT
ولفت الموقع إلى أن غوفرين رد على التهم الموجهة إليه بوجود خلافات بينه وبين بعض الموظفين العاملين معه.
يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت ديفيد غوفرين في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها إليه، والتي شملت "انتهاكات جنسية" ومخالفات مالية.
ومنذ ذلك الحين تم تعيين دبلوماسي آخر لترؤس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، الذي تم فتحه في 2021، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:41 GMTХвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала