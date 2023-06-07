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https://sputnikarabic.ae/20230607/إعلام-القنصلية-الإيرانية-العامة-لدى-منظمة-التعاون-الإسلامي-تبدأ-أعمالها-في-جدة--1077858600.html
إعلام: القنصلية الإيرانية العامة لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة
إعلام: القنصلية الإيرانية العامة لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة
بدأت القنصلية العامة والمندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أعمالها رسميا في مدينة جدة السعودية، وفق تقارير إعلامية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T15:51+0000
2023-06-07T15:51+0000
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وقالت قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية على قناتها في "تلغرام": "القنصلية العامة والمندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة رسمياً".ومساء أمس الثلاثاء، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتقاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230606/السفارة-الإيرانية-في-السعودية-تفتح-أبوابها-بعد-7-سنوات-من-الإغلاق-فيديو-1077811647.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إعلام: القنصلية الإيرانية العامة لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة

15:51 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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بدأت القنصلية العامة والمندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أعمالها رسميا في مدينة جدة السعودية، وفق تقارير إعلامية.
وقالت قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية على قناتها في "تلغرام": "القنصلية العامة والمندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة رسمياً".
ومساء أمس الثلاثاء، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتقاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق... فيديو
أمس, 16:13 GMT
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
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