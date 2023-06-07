https://sputnikarabic.ae/20230607/إعلام-القنصلية-الإيرانية-العامة-لدى-منظمة-التعاون-الإسلامي-تبدأ-أعمالها-في-جدة--1077858600.html

إعلام: القنصلية الإيرانية العامة لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة

إعلام: القنصلية الإيرانية العامة لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة

بدأت القنصلية العامة والمندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أعمالها رسميا في مدينة جدة السعودية، وفق تقارير إعلامية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T15:51+0000

2023-06-07T15:51+0000

2023-06-07T15:51+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

وقالت قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية على قناتها في "تلغرام": "القنصلية العامة والمندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة رسمياً".ومساء أمس الثلاثاء، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتقاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230606/السفارة-الإيرانية-في-السعودية-تفتح-أبوابها-بعد-7-سنوات-من-الإغلاق-فيديو-1077811647.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن