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https://sputnikarabic.ae/20230607/إعلام-ميسي-يرفض-عرض-الهلال-السعودي-1077847096.html
إعلام: ميسي يرفض عرض الهلال السعودي
إعلام: ميسي يرفض عرض الهلال السعودي
أعلن راديو كاتالونيا الإسباني، اليوم الأربعاء، أن "النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:42+0000
2023-06-07T12:42+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
منوعات
نادي برشلونة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي نيوكاسل الإنجليزي
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وأكد راديو "كتالونيا"، أن "ميسي أبلغ مسؤولي الهلال السعودي بشكل رسمي رفضه الانضمام إلى الفريق، وعدم الموافقة على العرض المقدم له".وأشارت إلى أن "الهلال قد قدم عرضا بقيمة مليار يورو من أجل التعاقد مع ميسي لمدة موسمين، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال إلى الدوري السعودي".وكان خورخي ميسي والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد أكد، في وقت سابق، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.كما أعلن والد ميسي أنه "اجتمع مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، لكن لا شيء ملموس بعد، وأن عودة ابنه تتوقف على أشياء كثيرة".من جهة أخرى، قالت صحيفة "laopinion" الإسبانية، إن "قرار ميسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو".وأوضحت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أنه إذا فشلت السعودية في الجمع بين رونالدو وميسي في الدوري، فسيتم إعارة المهاجم البرتغالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والذي ينتمي إلى صندوق السيادة السعودي".
https://sputnikarabic.ae/20230514/رئيس-الهلال-السعودي-يعلق-على-ضم-ميسي-1077021709.html
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ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات, نادي برشلونة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي نيوكاسل الإنجليزي
ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات, نادي برشلونة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي نيوكاسل الإنجليزي

إعلام: ميسي يرفض عرض الهلال السعودي

12:42 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDالأرجنتيني ليونيل ميسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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أعلن راديو كاتالونيا الإسباني، اليوم الأربعاء، أن "النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري الأمريكي".
وأكد راديو "كتالونيا"، أن "ميسي أبلغ مسؤولي الهلال السعودي بشكل رسمي رفضه الانضمام إلى الفريق، وعدم الموافقة على العرض المقدم له".
وأشارت إلى أن "الهلال قد قدم عرضا بقيمة مليار يورو من أجل التعاقد مع ميسي لمدة موسمين، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال إلى الدوري السعودي".
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وكان خورخي ميسي والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد أكد، في وقت سابق، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
كما أعلن والد ميسي أنه "اجتمع مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، لكن لا شيء ملموس بعد، وأن عودة ابنه تتوقف على أشياء كثيرة".
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من جهة أخرى، قالت صحيفة "laopinion" الإسبانية، إن "قرار ميسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو".
وأوضحت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أنه إذا فشلت السعودية في الجمع بين رونالدو وميسي في الدوري، فسيتم إعارة المهاجم البرتغالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والذي ينتمي إلى صندوق السيادة السعودي".
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