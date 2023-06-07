https://sputnikarabic.ae/20230607/إعلام-ميسي-يرفض-عرض-الهلال-السعودي-1077847096.html

إعلام: ميسي يرفض عرض الهلال السعودي

إعلام: ميسي يرفض عرض الهلال السعودي

أعلن راديو كاتالونيا الإسباني، اليوم الأربعاء، أن "النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T12:42+0000

2023-06-07T12:42+0000

2023-06-07T12:42+0000

مجتمع

ليونيل ميسي

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رياضة

منوعات

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي نيوكاسل الإنجليزي

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وأكد راديو "كتالونيا"، أن "ميسي أبلغ مسؤولي الهلال السعودي بشكل رسمي رفضه الانضمام إلى الفريق، وعدم الموافقة على العرض المقدم له".وأشارت إلى أن "الهلال قد قدم عرضا بقيمة مليار يورو من أجل التعاقد مع ميسي لمدة موسمين، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال إلى الدوري السعودي".وكان خورخي ميسي والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد أكد، في وقت سابق، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.كما أعلن والد ميسي أنه "اجتمع مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، لكن لا شيء ملموس بعد، وأن عودة ابنه تتوقف على أشياء كثيرة".من جهة أخرى، قالت صحيفة "laopinion" الإسبانية، إن "قرار ميسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو".وأوضحت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أنه إذا فشلت السعودية في الجمع بين رونالدو وميسي في الدوري، فسيتم إعارة المهاجم البرتغالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والذي ينتمي إلى صندوق السيادة السعودي".

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ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات, نادي برشلونة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي نيوكاسل الإنجليزي