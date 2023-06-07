https://sputnikarabic.ae/20230607/إيران-تسعى-إلى-إنشاء-مركز-للغاز-في-الخليج-العربي-بمشاركة-روسيا-وتركمانستان-وقطر-1077828323.html
إيران تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في الخليج العربي بمشاركة روسيا وتركمانستان وقطر
إيران تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في الخليج العربي بمشاركة روسيا وتركمانستان وقطر
صرح وزير النفط الإيراني جواد عوجي، أن إيران، بمشاركة روسيا وتركمانستان وقطر، تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في منطقة عسلوية الصناعية في محافظة بوشهر جنوبي إيران،... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T08:58+0000
2023-06-07T08:58+0000
2023-06-07T08:58+0000
العالم
اقتصاد
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وقال، اليوم الأربعاء: "الجمهورية الإسلامية... باحتياطي الغاز القابل للاستخراج 33 تريليون متر مكعب، تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطي هذا المورد... نحن نسعى جاهدين بمساعدة روسيا وتركمانستان وقطر، إلى تحويل الخليج الفارسي وعسلوية إلى مركز للغاز"، حسب وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.ولم يذكر الوزير تفاصيل عن المشروع، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الاستعدادات والتخطيط اللازم.وقال العودجي، الشهر الماضي، إن إيران وروسيا تناقشان تطوير 10 حقول نفط وغاز جديدة في الجمهورية الإسلامية. وبحسبه، فإن السلطات الإيرانية تتفاوض مع شركة "غازبروم"، التي تقدر المشاريع المشتركة معها بـ 40 مليار دولار. على وجه الخصوص، تدرس شركة "غازبروم" إمكانية تطوير حقلي كيش ونورث بارس مع مشروع لاحق لتسييل الغاز وتوريده إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230528/إيران-قادرون-على-إنتاج-النفط-والغاز-لـ-100-عام-مقبلة-1077508816.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
إيران تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في الخليج العربي بمشاركة روسيا وتركمانستان وقطر
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صرح وزير النفط الإيراني جواد عوجي، أن إيران، بمشاركة روسيا وتركمانستان وقطر، تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في منطقة عسلوية الصناعية في محافظة بوشهر جنوبي إيران، الواقعة على شواطئ الخليج العربي.
وقال، اليوم الأربعاء: "الجمهورية الإسلامية... باحتياطي الغاز القابل للاستخراج 33 تريليون متر مكعب، تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطي هذا المورد... نحن نسعى جاهدين بمساعدة روسيا وتركمانستان وقطر، إلى تحويل الخليج الفارسي وعسلوية إلى مركز للغاز"، حسب وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.
ولم يذكر الوزير تفاصيل عن المشروع، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الاستعدادات والتخطيط اللازم.
وقال العودجي، الشهر الماضي، إن إيران وروسيا تناقشان تطوير 10 حقول نفط وغاز جديدة في الجمهورية الإسلامية. وبحسبه، فإن السلطات الإيرانية تتفاوض مع شركة "غازبروم"، التي تقدر المشاريع المشتركة معها بـ 40 مليار دولار. على وجه الخصوص، تدرس شركة "غازبروم" إمكانية تطوير حقلي كيش ونورث بارس مع مشروع لاحق لتسييل الغاز وتوريده إلى الأسواق العالمية.