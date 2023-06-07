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البنك الدولي يكشف عن نسبة ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن
البنك الدولي يكشف عن نسبة ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن
كشف البنك الدولي، في نشرته الشهرية لمؤشر الأمن الغذائي، عن نسبة ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T15:04+0000
2023-06-07T15:04+0000
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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن البنك، أن أسعار الغذاء في الأردن ارتفعت بنسبة 0.8%، وفي وقت "لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية" مرتفعًا في مختلف أنحاء العالم.ووصف البنك ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بأنه طفيف وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، فيما بلغت النسبة 5.8% في مايو/ أيار من العام الماضي.من جانبها، قالت دائرة الإحصاءات الأردنية في تقريرها الشهري إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أبريل 2023 وصل إلى 109.09 مقابل 105.99 للشهر نفسه من العام الماضي، مسجّلا ارتفاعا نسبته 2.93%.يذكر أن معدل التضخم في الأردن كان قد تراجع خلال الثلث الأول من العام الجاري ليصل إلى 3.7% انخفاضا من 4.2% خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وفق بيانات رسمية.جاء ذلك بحسب ما أفاد به المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة" الرسمية.وقال العمايرة: "بلغ معدل التضخم خلال الثلث الأول من العام الحالي 3.7%، مقارنة مع 4.2% في العام 2022".وأضاف أن الهدف الرئيسي للبنك "المحافظة الاستقرار النقدي الذي يشمل المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند مستوياته الحالية، والمحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد بحيث لا تكون مرتفعة".ولفت العمايرة إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عدة مرات بهدف "المحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن وزيادة قوة وجاذبية الدينار الأردني كعملة ادخارية واحتواء الضغوط التضخمية".
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, اقتصاد, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

البنك الدولي يكشف عن نسبة ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن

15:04 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIرجل أردني يحصد الفاصوليا الخضراء في مزرعة في غور الحديثة، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عمان، 20 نيسان/ أبريل 2021
رجل أردني يحصد الفاصوليا الخضراء في مزرعة في غور الحديثة، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عمان، 20 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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كشف البنك الدولي، في نشرته الشهرية لمؤشر الأمن الغذائي، عن نسبة ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن البنك، أن أسعار الغذاء في الأردن ارتفعت بنسبة 0.8%، وفي وقت "لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية" مرتفعًا في مختلف أنحاء العالم.
ووصف البنك ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بأنه طفيف وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، فيما بلغت النسبة 5.8% في مايو/ أيار من العام الماضي.
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من جانبها، قالت دائرة الإحصاءات الأردنية في تقريرها الشهري إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أبريل 2023 وصل إلى 109.09 مقابل 105.99 للشهر نفسه من العام الماضي، مسجّلا ارتفاعا نسبته 2.93%.
يذكر أن معدل التضخم في الأردن كان قد تراجع خلال الثلث الأول من العام الجاري ليصل إلى 3.7% انخفاضا من 4.2% خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وفق بيانات رسمية.
جاء ذلك بحسب ما أفاد به المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة" الرسمية.
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وقال العمايرة: "بلغ معدل التضخم خلال الثلث الأول من العام الحالي 3.7%، مقارنة مع 4.2% في العام 2022".
وأضاف أن الهدف الرئيسي للبنك "المحافظة الاستقرار النقدي الذي يشمل المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند مستوياته الحالية، والمحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد بحيث لا تكون مرتفعة".
ولفت العمايرة إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عدة مرات بهدف "المحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن وزيادة قوة وجاذبية الدينار الأردني كعملة ادخارية واحتواء الضغوط التضخمية".
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