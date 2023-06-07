https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الروسي-يقضي-على-415-جنديا-أوكرانيا-حاولوا-اختراق-خطوط-الدفاع-في-أرتيوموفسك-1077842525.html

الجيش الروسي يقضي على 415 جنديا أوكرانيا حاولوا اختراق خطوط الدفاع في أرتيوموفسك

الجيش الروسي يقضي على 415 جنديا أوكرانيا حاولوا اختراق خطوط الدفاع في أرتيوموفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم أوكراني على محور دونيتسك لاختراق دفاعات القوات الروسية بعد أن حاولت تعويض فشلها في شن هجوم سابق على محور... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T11:24+0000

2023-06-07T11:24+0000

2023-06-07T11:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت الوزارة في بيان لها: "كبّد الجيش الروسي القوات الأوكرانية المسلحة خسائر فادحة، إثر محاولتها اختراق دفاعات القوات الروسية على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك بعد أن فشلت في تحقيق أهداف هجوم سابق شنته في اتجاه جنوب دونيتسك".كما نجحت العمليات النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في صد ثماني محاولات هجومية للواء المشاة الآلي 56، واللواء الميكانيكي 57 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه بلدات ياغودنوي، ودوبوفو- فاسيلفكا، والضواحي الغربية لأرتيوموفسك، وأندرييفكا، وأوريخوفو-فاسيلفكا، وكذلك لوائي الهجوم الآليين الرابع والعشرون والثالث في منطقة كليشيفكا.وعلى تخوم منطقة فريمفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، صدت الإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية ثلاث هجمات للعدو شنتها قوات من كتيبتين تكتيكيين في مناطق نسكوتشنوى في دونيتسك جمهورية الشعبية وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.ونتيجة لإصابة رتل من المركبات المدرعة الأوكرانية تقدم في اتجاه حقول منطقة "أكتيابر"، تم تدمير معظم المركبات المهاجمة، وتقهقر ما تبقى منها إلى مواقعها الخلفية.وعلى محور كوبيانسك أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغرب" وحدات معادية في مناطق نوفوملينسك وكولاغوفكا وكيسلوفكا وبيرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف و ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.تم تحييد أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين عسكرييتين، بالإضافة إلى قاعدة مدفع بالادين أمريكي الصنع في هذا الاتجاه.وعلى محور كراسني ليمان، دمر سلاحا الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في مناطق بلوشانكا ، كارمازينوفكا، تشيرفونايا ديبروفا، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع إم 777، ومدفع غفوزديكا، وآخر من طراز مستا بي.

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روسيا, رصد عسكري