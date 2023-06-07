https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الروسي-يقضي-على-415-جنديا-أوكرانيا-حاولوا-اختراق-خطوط-الدفاع-في-أرتيوموفسك-1077842525.html
الجيش الروسي يقضي على 415 جنديا أوكرانيا حاولوا اختراق خطوط الدفاع في أرتيوموفسك
الجيش الروسي يقضي على 415 جنديا أوكرانيا حاولوا اختراق خطوط الدفاع في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم أوكراني على محور دونيتسك لاختراق دفاعات القوات الروسية بعد أن حاولت تعويض فشلها في شن هجوم سابق على محور... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T11:24+0000
2023-06-07T11:24+0000
2023-06-07T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60667d8f3e2a13b772a8520cea23c652.jpg
وذكرت الوزارة في بيان لها: "كبّد الجيش الروسي القوات الأوكرانية المسلحة خسائر فادحة، إثر محاولتها اختراق دفاعات القوات الروسية على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك بعد أن فشلت في تحقيق أهداف هجوم سابق شنته في اتجاه جنوب دونيتسك".كما نجحت العمليات النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في صد ثماني محاولات هجومية للواء المشاة الآلي 56، واللواء الميكانيكي 57 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه بلدات ياغودنوي، ودوبوفو- فاسيلفكا، والضواحي الغربية لأرتيوموفسك، وأندرييفكا، وأوريخوفو-فاسيلفكا، وكذلك لوائي الهجوم الآليين الرابع والعشرون والثالث في منطقة كليشيفكا.وعلى تخوم منطقة فريمفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، صدت الإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية ثلاث هجمات للعدو شنتها قوات من كتيبتين تكتيكيين في مناطق نسكوتشنوى في دونيتسك جمهورية الشعبية وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.ونتيجة لإصابة رتل من المركبات المدرعة الأوكرانية تقدم في اتجاه حقول منطقة "أكتيابر"، تم تدمير معظم المركبات المهاجمة، وتقهقر ما تبقى منها إلى مواقعها الخلفية.وعلى محور كوبيانسك أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغرب" وحدات معادية في مناطق نوفوملينسك وكولاغوفكا وكيسلوفكا وبيرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف و ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.تم تحييد أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين عسكرييتين، بالإضافة إلى قاعدة مدفع بالادين أمريكي الصنع في هذا الاتجاه.وعلى محور كراسني ليمان، دمر سلاحا الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في مناطق بلوشانكا ، كارمازينوفكا، تشيرفونايا ديبروفا، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع إم 777، ومدفع غفوزديكا، وآخر من طراز مستا بي.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-27-و22-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1077842091.html
https://sputnikarabic.ae/20230607/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-الصواريخ-المضادة-للطائرات-فيديو-1077835912.html
https://sputnikarabic.ae/20230606/شويغو-يكشف-عن-خسائر-ضخمة-تكبدها-نظام-كييف-منها-مقتل-3715-جنديا-أوكرانيا---عاجل-1077805018.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_256a9c7c6e95163f178afee0441f32db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يقضي على 415 جنديا أوكرانيا حاولوا اختراق خطوط الدفاع في أرتيوموفسك
11:24 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم أوكراني على محور دونيتسك لاختراق دفاعات القوات الروسية بعد أن حاولت تعويض فشلها في شن هجوم سابق على محور جنوب دونيتسك.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "كبّد الجيش الروسي القوات الأوكرانية المسلحة خسائر فادحة، إثر محاولتها اختراق دفاعات القوات الروسية على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك بعد أن فشلت في تحقيق أهداف هجوم سابق شنته في اتجاه جنوب دونيتسك".
كما نجحت العمليات النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في صد ثماني محاولات هجومية للواء المشاة الآلي 56، واللواء الميكانيكي 57 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه بلدات ياغودنوي، ودوبوفو- فاسيلفكا، والضواحي الغربية لأرتيوموفسك، وأندرييفكا، وأوريخوفو-فاسيلفكا، وكذلك لوائي الهجوم الآليين الرابع والعشرون والثالث في منطقة كليشيفكا.
لم يحقق العدو هدف الهجوم المتمثل باختراق دفاعاتنا.
خلال القتال، تم القضاء على ما يصل إلى 415 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابتين، و9 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات عسكرية، ومدفع "غفوزديكا" وآخر من طراز "مستا بي".
وعلى تخوم منطقة فريمفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، صدت الإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية ثلاث هجمات للعدو شنتها قوات من كتيبتين تكتيكيين في مناطق نسكوتشنوى في دونيتسك جمهورية الشعبية وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.
بالإضافة إلى ذلك ، تم صد هجوم شنته وحدة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.
ونتيجة لإصابة رتل من المركبات المدرعة الأوكرانية تقدم في اتجاه حقول منطقة "أكتيابر"، تم تدمير معظم المركبات المهاجمة، وتقهقر ما تبقى منها إلى مواقعها الخلفية.
في المجموع ، تم القضاء على أكثر من 190 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 8 دبابات، بما في ذلك دبابتان غير مجنزرتين من طراز "أيه إم إكس 10" فرنسية الصنع، و 20 مركبة قتالية مدرعة، و 12 سيارة عسكرية، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، وآخر من طراز غفوزديكا ومدفعيتي هاوتزر "دي 20" و"دي 30" بالإضافة إلى مدفع "غياتسينت بي".
في منطقتي أوميلنيك وجولييبول التابعتين لمقاطعة منطقة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع من طراز "تي بي كيو 36".
وعلى محور كوبيانسك أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغرب" وحدات معادية في مناطق نوفوملينسك وكولاغوفكا وكيسلوفكا وبيرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف و ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تحييد أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين عسكرييتين، بالإضافة إلى قاعدة مدفع بالادين أمريكي الصنع في هذا الاتجاه.
وعلى محور كراسني ليمان، دمر سلاحا الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في مناطق بلوشانكا ، كارمازينوفكا، تشيرفونايا ديبروفا، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم القضاء على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا ومركبتي قتال مشاة وخمس سيارات عسكرية ومدفع غفوزديكا ومدفع هاوتزر "دي 20".
في اتجاه خيرسون
، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع إم 777، ومدفع غفوزديكا، وآخر من طراز مستا بي.