الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في سوريا
© Sputnikالحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
© Sputnik
حصري
أهدت الحكومة الروسية مدارس المتفوقين في محافظتي دمشق وحمص السوريتين، صفوفا متخصصة لتعليم اللغة الروسية.
وتم، صباح اليوم الأربعاء، تدشين قاعة تعليم اللغة الروسية في مدرسة "نذير نبعة" للمتفوقين في دمشق، على التوازي مع افتتاح قاعة مماثلة في مدرسة "الشهيد باسل الأسد" للمتفوقين في حمص، بحضور ممثلين عن المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية، وإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في مدينة موسكو، إلى جانب ممثلين عن منظمة المحاربين القدامي "أخوة القتال".
© Sputnikالحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
1/5
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
© Sputnikالحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
2/5
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
3/5
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
© Sputnikالحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
4/5
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
© Sputnikالحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
5/5
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
1/5
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
2/5
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
3/5
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
4/5
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
5/5
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في دمشق، سوريا
وتضمنت التجهيزات الملحقة بقاعات تعليم الروسية تجهيزات تفاعلية ومولدات كهربائية وحواسيب نقالة وكتب لتعليم اللغة الروسية وطابعات وشاشات دراسية.
© Sputnikالحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
1/3
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
© Sputnikالحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
2/3
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
© Sputnikالحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
3/3
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
1/3
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
2/3
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
3/3
© Sputnik
الحكومة الروسية تدشن صفوفا لتعليم اللغة بمدارس المتفوقين في حمص، سوريا
وعقب افتتاح القاعة في حمص، تم توزيع مساعدات مخصصة لطلاب المدرسة تضمنت تجهيزات رياضية ومعدات للصفوف الدراسية.