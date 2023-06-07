https://sputnikarabic.ae/20230607/الخارجية-الأمريكية-تتوعد-الدول-المطبعة-مع-إيران-وتشير-للتقارب-المصري-الإيراني-1077842163.html

الخارجية الأمريكية تتوعد الدول المطبعة مع إيران وتتحدث عن التقارب المصري معها

الخارجية الأمريكية تتوعد الدول المطبعة مع إيران وتتحدث عن التقارب المصري معها

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على التقارب بين إيران وبعض الدول العربية، مشيرة إلى الأنباء التي تحدثت عن تقارب مصري إيراني قريبا. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T11:21+0000

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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إنه "لا يزال أحد مبادئ أمريكا الرئيسية هو التنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها من حيث هذا الأمر"، مضيفا: "بالطبع، لا تزال مصر في المنطقة شريكا مهما على عدد من الجبهات".وتابع: "هناك طرق للتعاون الأمني والتعاون في مجالات أخرى أيضا، لكنني لن أحصل على المزيد من التحديد".وختم باتيل تصريحات بالقول، إنه "سوف يتم التعامل بالتأكيد مع الدول التي ستتخذ خطوات لتطبيع أو تعميق تعاونها مع النظام الإيراني أو تعاونها معه. ولكن فيما يتعلق بمعالجة التحدي الذي تشكله إيران، سنواصل التشاور مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أكد، الاثنين الماضي، أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.وقال خلال لقاء جمعه بسلطان عُمان، هيثم بن طارق، إنه يرحب بالموقف المصري، "وليس لدى طهران مشكلة في هذا الصدد"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف خامنئي، في معرض تعليقه على استعادة العلاقات مع السعودية: "هذه القضايا هي نتيجة السياسة الحكيمة لحكومة السيد [إبراهيم] رئيسي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة".وأجرى سلطان عمان زيارة إلى طهران، الأسبوع الماضي، بعد زيارة قبلها إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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