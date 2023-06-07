https://sputnikarabic.ae/20230607/الخارجية-الأمريكية-تتوعد-الدول-المطبعة-مع-إيران-وتشير-للتقارب-المصري-الإيراني-1077842163.html
الخارجية الأمريكية تتوعد الدول المطبعة مع إيران وتتحدث عن التقارب المصري معها
الخارجية الأمريكية تتوعد الدول المطبعة مع إيران وتتحدث عن التقارب المصري معها
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على التقارب بين إيران وبعض الدول العربية، مشيرة إلى الأنباء التي تحدثت عن تقارب مصري إيراني قريبا. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T11:21+0000
2023-06-07T11:21+0000
2023-06-07T11:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إنه "لا يزال أحد مبادئ أمريكا الرئيسية هو التنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها من حيث هذا الأمر"، مضيفا: "بالطبع، لا تزال مصر في المنطقة شريكا مهما على عدد من الجبهات".وتابع: "هناك طرق للتعاون الأمني والتعاون في مجالات أخرى أيضا، لكنني لن أحصل على المزيد من التحديد".وختم باتيل تصريحات بالقول، إنه "سوف يتم التعامل بالتأكيد مع الدول التي ستتخذ خطوات لتطبيع أو تعميق تعاونها مع النظام الإيراني أو تعاونها معه. ولكن فيما يتعلق بمعالجة التحدي الذي تشكله إيران، سنواصل التشاور مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أكد، الاثنين الماضي، أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.وقال خلال لقاء جمعه بسلطان عُمان، هيثم بن طارق، إنه يرحب بالموقف المصري، "وليس لدى طهران مشكلة في هذا الصدد"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف خامنئي، في معرض تعليقه على استعادة العلاقات مع السعودية: "هذه القضايا هي نتيجة السياسة الحكيمة لحكومة السيد [إبراهيم] رئيسي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة".وأجرى سلطان عمان زيارة إلى طهران، الأسبوع الماضي، بعد زيارة قبلها إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
https://sputnikarabic.ae/20230605/السفير-العماني-لدى-القاهرة-إيران-ترحب-بعودة-العلاقات-مع-مصر-بوساطة-السلطنة-1077761816.html
https://sputnikarabic.ae/20230524/إعلام-مصر-وإيران-تتبادلان-السفراء-هذا-العام-ولقاء-مرتقب-بين-السيسي-ورئيسي-1077406462.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_101:0:981:660_1920x0_80_0_0_3a55d6a2f68205596db0fbe6620c067f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الأمريكية تتوعد الدول المطبعة مع إيران وتتحدث عن التقارب المصري معها
11:21 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 11:24 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على التقارب بين إيران وبعض الدول العربية، مشيرة إلى الأنباء التي تحدثت عن تقارب مصري إيراني قريبا.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي
، إنه "لا يزال أحد مبادئ أمريكا الرئيسية هو التنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها من حيث هذا الأمر"، مضيفا: "بالطبع، لا تزال مصر في المنطقة شريكا مهما على عدد من الجبهات".
وتابع: "هناك طرق للتعاون الأمني والتعاون في مجالات أخرى أيضا، لكنني لن أحصل على المزيد من التحديد".
وختم باتيل تصريحات بالقول، إنه "سوف يتم التعامل بالتأكيد مع الدول التي ستتخذ خطوات لتطبيع أو تعميق تعاونها مع النظام الإيراني أو تعاونها معه. ولكن فيما يتعلق بمعالجة التحدي الذي تشكله إيران، سنواصل التشاور مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أكد، الاثنين الماضي، أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران
.
وقال خلال لقاء جمعه بسلطان عُمان، هيثم بن طارق، إنه يرحب بالموقف المصري، "وليس لدى طهران مشكلة في هذا الصدد"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف خامنئي، في معرض تعليقه على استعادة العلاقات مع السعودية: "هذه القضايا هي نتيجة السياسة الحكيمة لحكومة السيد [إبراهيم] رئيسي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة".
وأجرى سلطان عمان زيارة إلى طهران، الأسبوع الماضي، بعد زيارة قبلها إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.