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الخارجية الإيرانية: لن نتردد في تعزيز قدراتنا الرادعة وحماية حقوقنا
الخارجية الإيرانية: لن نتردد في تعزيز قدراتنا الرادعة وحماية حقوقنا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T15:53+0000
2023-06-07T15:53+0000
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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات ناصر كنعاني جاءت تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع السنوي لمنظمة "إيباك".وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد بلاده، مضيفا أن بلينكن أدلى بتصريحات تؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ" الكيان الصهيوني".وقال ناصر كنعاني:وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن التهديد الأمريكي باللجوء إلى القوة ضد الحكومات الأخرى هو ضد القانون الدولي، وخاصة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها.وناشد ناصر كنعاني، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران، مطالبا إياهم بإعادة النظر في استمرار سياساتهم غير القانونية والفاشلة تجاه إيران.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قدرة الردع الإيرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة".وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "استمرار الدبلوماسية المشرفة في العلاقات الخارجية، بالتزامن مع تعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشر بمستقبل مشرق لإيران العزيزة"، مؤكدا أن تطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع الجيران سيستمران بجدية.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20190127/إيران-عقيدة-قتالية-1038578517.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الإيرانية: لن نتردد في تعزيز قدراتنا الرادعة وحماية حقوقنا

15:53 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Sipo
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات ناصر كنعاني جاءت تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع السنوي لمنظمة "إيباك".
قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2019
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وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد بلاده، مضيفا أن بلينكن أدلى بتصريحات تؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ" الكيان الصهيوني".
وقال ناصر كنعاني:

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما أن دعم الشعب الفلسطيني يتماشى مع دعم المظلوم وحركات التحرر، وعلى أساس دعم حق تقرير المصير ورفض الاحتلال ومقارعة الفصل العنصري.

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن التهديد الأمريكي باللجوء إلى القوة ضد الحكومات الأخرى هو ضد القانون الدولي، وخاصة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها.
وناشد ناصر كنعاني، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران، مطالبا إياهم بإعادة النظر في استمرار سياساتهم غير القانونية والفاشلة تجاه إيران.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قدرة الردع الإيرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "استمرار الدبلوماسية المشرفة في العلاقات الخارجية، بالتزامن مع تعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشر بمستقبل مشرق لإيران العزيزة"، مؤكدا أن تطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع الجيران سيستمران بجدية.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".
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