https://sputnikarabic.ae/20230607/الخارجية-الإيرانية-لن-نتردد-في-تعزيز-قدراتنا-الرادعة-وحماية-حقوقنا-1077858787.html

الخارجية الإيرانية: لن نتردد في تعزيز قدراتنا الرادعة وحماية حقوقنا

الخارجية الإيرانية: لن نتردد في تعزيز قدراتنا الرادعة وحماية حقوقنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T15:53+0000

2023-06-07T15:53+0000

2023-06-07T15:53+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

منظمة الأمم المتحدة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات ناصر كنعاني جاءت تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع السنوي لمنظمة "إيباك".وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد بلاده، مضيفا أن بلينكن أدلى بتصريحات تؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ" الكيان الصهيوني".وقال ناصر كنعاني:وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن التهديد الأمريكي باللجوء إلى القوة ضد الحكومات الأخرى هو ضد القانون الدولي، وخاصة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها.وناشد ناصر كنعاني، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران، مطالبا إياهم بإعادة النظر في استمرار سياساتهم غير القانونية والفاشلة تجاه إيران.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قدرة الردع الإيرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة".وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "استمرار الدبلوماسية المشرفة في العلاقات الخارجية، بالتزامن مع تعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشر بمستقبل مشرق لإيران العزيزة"، مؤكدا أن تطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع الجيران سيستمران بجدية.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20190127/إيران-عقيدة-قتالية-1038578517.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم