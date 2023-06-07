https://sputnikarabic.ae/20230607/الخارجية-الإيرانية-لن-نتردد-في-تعزيز-قدراتنا-الرادعة-وحماية-حقوقنا-1077858787.html
الخارجية الإيرانية: لن نتردد في تعزيز قدراتنا الرادعة وحماية حقوقنا
الخارجية الإيرانية: لن نتردد في تعزيز قدراتنا الرادعة وحماية حقوقنا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T15:53+0000
2023-06-07T15:53+0000
2023-06-07T15:53+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات ناصر كنعاني جاءت تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع السنوي لمنظمة "إيباك".وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد بلاده، مضيفا أن بلينكن أدلى بتصريحات تؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ" الكيان الصهيوني".وقال ناصر كنعاني:وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن التهديد الأمريكي باللجوء إلى القوة ضد الحكومات الأخرى هو ضد القانون الدولي، وخاصة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها.وناشد ناصر كنعاني، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران، مطالبا إياهم بإعادة النظر في استمرار سياساتهم غير القانونية والفاشلة تجاه إيران.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قدرة الردع الإيرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة".وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "استمرار الدبلوماسية المشرفة في العلاقات الخارجية، بالتزامن مع تعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشر بمستقبل مشرق لإيران العزيزة"، مؤكدا أن تطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع الجيران سيستمران بجدية.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20190127/إيران-عقيدة-قتالية-1038578517.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الإيرانية: لن نتردد في تعزيز قدراتنا الرادعة وحماية حقوقنا
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها.
وذكرت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات ناصر كنعاني جاءت تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع السنوي لمنظمة "إيباك".
وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد بلاده، مضيفا أن بلينكن أدلى بتصريحات تؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ" الكيان الصهيوني".
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما أن دعم الشعب الفلسطيني يتماشى مع دعم المظلوم وحركات التحرر، وعلى أساس دعم حق تقرير المصير ورفض الاحتلال ومقارعة الفصل العنصري.
وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن التهديد الأمريكي باللجوء إلى القوة ضد الحكومات الأخرى هو ضد القانون الدولي، وخاصة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتردد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها.
وناشد ناصر كنعاني، المسؤولين الأمريكيين، بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران، مطالبا إياهم بإعادة النظر في استمرار سياساتهم غير القانونية والفاشلة تجاه إيران.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قدرة الردع الإيرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"
، إن "استمرار الدبلوماسية المشرفة في العلاقات الخارجية، بالتزامن مع تعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشر بمستقبل مشرق لإيران العزيزة"، مؤكدا أن تطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع الجيران سيستمران بجدية.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام
لدول المنطقة".