عربي
https://sputnikarabic.ae/20230607/الخارجية-الروسية-كييف-لن-تهدأ-وستقوم-بأعمال-إرهابية-حول-العالم-1077847628.html
الخارجية الروسية: كييف لن تهدأ وستقوم بأعمال إرهابية حول العالم
الخارجية الروسية: كييف لن تهدأ وستقوم بأعمال إرهابية حول العالم
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف لن يهدأ وسينفذ أعمالا إرهابية متطرفة في جميع أنحاء العالم. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:46+0000
2023-06-07T13:00+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:215:1365:983_1920x0_80_0_0_42c6135ad69ff70b431ecb29fdb1d77c.jpg
وقالت في إفادة صحيفة: "لسوء الحظ، لن يهدأ نظام كييف وسوف يقوم بأعمال إرهابية متطرفة، أؤكد لكم، في جميع أنحاء العالم. إن نظام كييف لن يكون قادرًا على أن يصبح مختلفًا. هذا هو وجهه الحقيقي. لن تؤثر لا حيل، ولا استفزازات العالم السياسي الأنجلو ساكسوني على تلك الأهداف والمهام العالمية التي تحدثت عنها القيادة الروسية".وأضافت أنه بغض النظر عن مدى سعي الغرب "لضخ أسلحة في نظام كييف من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا، فإن جهودهم تذهب سدى".كما أشار إلى أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية، يدرس نظام كييف إمكانية تفجير منشأة تخزين بالوقود النووي المستهلك في خاركوف واتهام موسكو لاحقا بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية.وتابعت: "هذا واضح. لقد وصلوا بأنفسهم إلى الحافة، ودفعوا بأنفسهم إلى طريق مسدود، وهم أنفسهم لا يستطيعون الخروج من هناك. ليسوا قادرين على الاعتراف أنهم بعد بيع البلاد والناس والتاريخ، باعوا أنفسهم. ليس لديهم القوة للاعتراف بذلك، والآن شنوا مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية الواسعة النطاق".
https://sputnikarabic.ae/20230607/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-فريموفسكي-فيديو-1077845695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:87:1365:1111_1920x0_80_0_0_619ef3196a72ddc233bf9bdb3de00772.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: كييف لن تهدأ وستقوم بأعمال إرهابية حول العالم

12:46 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 13:00 GMT 07.06.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف لن يهدأ وسينفذ أعمالا إرهابية متطرفة في جميع أنحاء العالم.
وقالت في إفادة صحيفة: "لسوء الحظ، لن يهدأ نظام كييف وسوف يقوم بأعمال إرهابية متطرفة، أؤكد لكم، في جميع أنحاء العالم. إن نظام كييف لن يكون قادرًا على أن يصبح مختلفًا. هذا هو وجهه الحقيقي. لن تؤثر لا حيل، ولا استفزازات العالم السياسي الأنجلو ساكسوني على تلك الأهداف والمهام العالمية التي تحدثت عنها القيادة الروسية".
وأضافت أنه بغض النظر عن مدى سعي الغرب "لضخ أسلحة في نظام كييف من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا، فإن جهودهم تذهب سدى".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية "تحصد" مجموعات من الدبابات الأوكرانية وتدمرها في منطقة فريموفسكي... فيديو
12:05 GMT
كما أشار إلى أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية، يدرس نظام كييف إمكانية تفجير منشأة تخزين بالوقود النووي المستهلك في خاركوف واتهام موسكو لاحقا بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية.
وتابعت: "هذا واضح. لقد وصلوا بأنفسهم إلى الحافة، ودفعوا بأنفسهم إلى طريق مسدود، وهم أنفسهم لا يستطيعون الخروج من هناك. ليسوا قادرين على الاعتراف أنهم بعد بيع البلاد والناس والتاريخ، باعوا أنفسهم. ليس لديهم القوة للاعتراف بذلك، والآن شنوا مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية الواسعة النطاق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:41 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала