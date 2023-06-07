https://sputnikarabic.ae/20230607/الخارجية-الروسية-كييف-لن-تهدأ-وستقوم-بأعمال-إرهابية-حول-العالم-1077847628.html
الخارجية الروسية: كييف لن تهدأ وستقوم بأعمال إرهابية حول العالم
الخارجية الروسية: كييف لن تهدأ وستقوم بأعمال إرهابية حول العالم
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف لن يهدأ وسينفذ أعمالا إرهابية متطرفة في جميع أنحاء العالم. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:46+0000
2023-06-07T12:46+0000
2023-06-07T13:00+0000
روسيا
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وقالت في إفادة صحيفة: "لسوء الحظ، لن يهدأ نظام كييف وسوف يقوم بأعمال إرهابية متطرفة، أؤكد لكم، في جميع أنحاء العالم. إن نظام كييف لن يكون قادرًا على أن يصبح مختلفًا. هذا هو وجهه الحقيقي. لن تؤثر لا حيل، ولا استفزازات العالم السياسي الأنجلو ساكسوني على تلك الأهداف والمهام العالمية التي تحدثت عنها القيادة الروسية".وأضافت أنه بغض النظر عن مدى سعي الغرب "لضخ أسلحة في نظام كييف من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا، فإن جهودهم تذهب سدى".كما أشار إلى أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية، يدرس نظام كييف إمكانية تفجير منشأة تخزين بالوقود النووي المستهلك في خاركوف واتهام موسكو لاحقا بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية.وتابعت: "هذا واضح. لقد وصلوا بأنفسهم إلى الحافة، ودفعوا بأنفسهم إلى طريق مسدود، وهم أنفسهم لا يستطيعون الخروج من هناك. ليسوا قادرين على الاعتراف أنهم بعد بيع البلاد والناس والتاريخ، باعوا أنفسهم. ليس لديهم القوة للاعتراف بذلك، والآن شنوا مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية الواسعة النطاق".
https://sputnikarabic.ae/20230607/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-فريموفسكي-فيديو-1077845695.html
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روسيا
الخارجية الروسية: كييف لن تهدأ وستقوم بأعمال إرهابية حول العالم
12:46 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 13:00 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف لن يهدأ وسينفذ أعمالا إرهابية متطرفة في جميع أنحاء العالم.
وقالت في إفادة صحيفة: "لسوء الحظ، لن يهدأ نظام كييف وسوف يقوم بأعمال إرهابية متطرفة، أؤكد لكم، في جميع أنحاء العالم. إن نظام كييف لن يكون قادرًا على أن يصبح مختلفًا. هذا هو وجهه الحقيقي. لن تؤثر لا حيل، ولا استفزازات العالم السياسي الأنجلو ساكسوني على تلك الأهداف والمهام العالمية التي تحدثت عنها القيادة الروسية".
وأضافت أنه بغض النظر عن مدى سعي الغرب "لضخ أسلحة في نظام كييف من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا، فإن جهودهم تذهب سدى".
كما أشار إلى أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية، يدرس نظام كييف إمكانية تفجير منشأة تخزين بالوقود النووي المستهلك في خاركوف واتهام موسكو لاحقا بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية.
وتابعت: "هذا واضح. لقد وصلوا بأنفسهم إلى الحافة، ودفعوا بأنفسهم إلى طريق مسدود، وهم أنفسهم لا يستطيعون الخروج من هناك. ليسوا قادرين على الاعتراف أنهم بعد بيع البلاد والناس والتاريخ، باعوا أنفسهم. ليس لديهم القوة للاعتراف بذلك، والآن شنوا مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية الواسعة النطاق".