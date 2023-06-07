https://sputnikarabic.ae/20230607/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-27-و22-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1077842091.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-27" و22 مسيرة أوكرانية - عاجل
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-27" و22 مسيرة أوكرانية - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-27"، و22 مسيّرة... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T11:15+0000
2023-06-07T11:15+0000
2023-06-07T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الروسية مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في منطقة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مستودعين للوقود للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "خلال اليوم، تم اعتراض 24 صوارخا من طراز "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا" المتعددة المهام".وتابعت وزارة الدفاع: "في اتجاه خيرسون، خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، ونظام مدفعي "إم 777" أمريكي الصنع، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "مستا - بي".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 438 طائرة، و238 طائرة هليكوبتر، و4527 طائرة دون طيار، و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و9634 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1119 راجمة صواريخ، و5034 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10771 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230607/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-3-ألوية-أوكرانية-1077818741.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-27" و22 مسيرة أوكرانية - عاجل
11:15 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-27"، و22 مسيّرة أوكرانية.
قالت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الروسية مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في منطقة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مستودعين للوقود للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليوبيتسكوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان: "خلال اليوم، تم اعتراض 24 صوارخا من طراز "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا" المتعددة المهام".
وتابع البيان: "تم تدمير 22 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".
وتابعت وزارة الدفاع: "في اتجاه خيرسون، خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، ونظام مدفعي "إم 777" أمريكي الصنع، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "مستا - بي".
وأفادت الدفاع: "في منطقة أوميلنيك وجولييبول في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الهجوم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وتمدير محطة ردار مضادة للبطارية "تي بي كيو -36" أمريكية الصنع".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 438 طائرة، و238 طائرة هليكوبتر، و4527 طائرة دون طيار، و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و9634 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1119 راجمة صواريخ، و5034 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10771 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.