https://sputnikarabic.ae/20230607/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-فريموفسكي-فيديو-1077845695.html
القوات الروسية "تحصد" مجموعات من الدبابات الأوكرانية وتدمرها في منطقة فريموفسكي... فيديو
القوات الروسية "تحصد" مجموعات من الدبابات الأوكرانية وتدمرها في منطقة فريموفسكي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها التقدم في منطقة فريموفسكي. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:05+0000
2023-06-07T12:05+0000
2023-06-07T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b65bb659f159b1f9177d71152dd059dd.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية على فريموفسكي في يوم واحد".وأضاف البيان: "تم صد هجوم شنته وحدة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. ونتيجة لإصابة رتل من المركبات المدرعة الأوكرانية التي كانت تتقدم في اتجاه حقول منطقة "أوكتيابر"، تم بالفعل تدمير معظم المركبات المهاجمة، وتراجعت ما تبقى منها إلى مواقعها الخلفية".
https://sputnikarabic.ae/20230607/دبابات-تي-80-الروسية-تختفي-في-غابة-وتطلق-النار-على-القوات-الأوكرانية-فيديو-1077845409.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886731_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa36ee5d86b2fa3c0e8dd26d227f1145.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية "تحصد" مجموعات من الدبابات الأوكرانية وتدمرها في منطقة فريموفسكي... فيديو
12:05 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها التقدم في منطقة فريموفسكي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية على فريموفسكي في يوم واحد".
وأفادت الدفاع الروسية في البيان: "شن العدو خلال اليوم 3 هجمات من كتيبتين تكتيكيتين في مناطق نيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنو في مقاطعة زابوروجيه، تم صدها من خلال الإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة "فوستوك" بالضربات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية".
وأضاف البيان: "تم صد هجوم شنته وحدة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. ونتيجة لإصابة رتل من المركبات المدرعة الأوكرانية التي كانت تتقدم في اتجاه حقول منطقة "أوكتيابر"، تم بالفعل تدمير معظم المركبات المهاجمة، وتراجعت ما تبقى منها إلى مواقعها الخلفية".