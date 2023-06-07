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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-فريموفسكي-فيديو-1077845695.html
القوات الروسية "تحصد" مجموعات من الدبابات الأوكرانية وتدمرها في منطقة فريموفسكي... فيديو
القوات الروسية "تحصد" مجموعات من الدبابات الأوكرانية وتدمرها في منطقة فريموفسكي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها التقدم في منطقة فريموفسكي. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:05+0000
2023-06-07T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية على فريموفسكي في يوم واحد".وأضاف البيان: "تم صد هجوم شنته وحدة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. ونتيجة لإصابة رتل من المركبات المدرعة الأوكرانية التي كانت تتقدم في اتجاه حقول منطقة "أوكتيابر"، تم بالفعل تدمير معظم المركبات المهاجمة، وتراجعت ما تبقى منها إلى مواقعها الخلفية".
https://sputnikarabic.ae/20230607/دبابات-تي-80-الروسية-تختفي-في-غابة-وتطلق-النار-على-القوات-الأوكرانية-فيديو-1077845409.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية "تحصد" مجموعات من الدبابات الأوكرانية وتدمرها في منطقة فريموفسكي... فيديو

12:05 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 07.06.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها التقدم في منطقة فريموفسكي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية على فريموفسكي في يوم واحد".

وأفادت الدفاع الروسية في البيان: "شن العدو خلال اليوم 3 هجمات من كتيبتين تكتيكيتين في مناطق نيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنو في مقاطعة زابوروجيه، تم صدها من خلال الإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة "فوستوك" بالضربات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية".

الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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دبابات "تي 80" الروسية تختفي في غابة وتطلق النار على القوات الأوكرانية... فيديو
11:59 GMT
وأضاف البيان: "تم صد هجوم شنته وحدة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. ونتيجة لإصابة رتل من المركبات المدرعة الأوكرانية التي كانت تتقدم في اتجاه حقول منطقة "أوكتيابر"، تم بالفعل تدمير معظم المركبات المهاجمة، وتراجعت ما تبقى منها إلى مواقعها الخلفية".
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