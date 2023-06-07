https://sputnikarabic.ae/20230607/الرئيس-الروسي-يناقش-مع-ولي-العهد-السعودي-التعاون-في-أوبك--عاجل-1077863232.html

بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي التعاون في "أوبك+"

بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي التعاون في "أوبك+"

أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T19:35+0000

2023-06-07T19:35+0000

2023-06-07T20:20+0000

فلاديمير بوتين

ولي العهد محمد بن سلمان

روسيا

السعودية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104314/63/1043146342_0:1248:2048:2400_1920x0_80_0_0_3c1e8b620d5c528169bb43f8169983d7.jpg

وذكر الكرملين أن "بوتين وبن سلمان ناقشا موضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي".وأشار بوتين وبن سلمان إلى أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري في الرياض.وأضاف الكرملين: "ناقش بوتين وبن سلمان زيادة العلاقات التجارية وتنفيذ المشاريع في مجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقة".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 4 يونيو/ حزيران، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.وتابع: "سيتم إجراء هذا التخفيض الاختياري من مستوى الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه في 4 يونيو، خلال الاجتماع الخامس والثلاثين لـ"أوبك +".

https://sputnikarabic.ae/20230604/ردود-فعل-دولية-متلاحقة-بعد-إقرار-أوبك-لمستوى-جديد-من-إنتاج-النفط-بداية-من-2024-1077735973.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان, روسيا, السعودية, العالم العربي