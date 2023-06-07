https://sputnikarabic.ae/20230607/الرئيس-الروسي-يناقش-مع-ولي-العهد-السعودي-التعاون-في-أوبك--عاجل-1077863232.html
بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي التعاون في "أوبك+"
بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي التعاون في "أوبك+"
أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T19:35+0000
2023-06-07T19:35+0000
2023-06-07T20:20+0000
فلاديمير بوتين
ولي العهد محمد بن سلمان
روسيا
السعودية
العالم العربي
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وذكر الكرملين أن "بوتين وبن سلمان ناقشا موضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي".وأشار بوتين وبن سلمان إلى أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري في الرياض.وأضاف الكرملين: "ناقش بوتين وبن سلمان زيادة العلاقات التجارية وتنفيذ المشاريع في مجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقة".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 4 يونيو/ حزيران، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.وتابع: "سيتم إجراء هذا التخفيض الاختياري من مستوى الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه في 4 يونيو، خلال الاجتماع الخامس والثلاثين لـ"أوبك +".
https://sputnikarabic.ae/20230604/ردود-فعل-دولية-متلاحقة-بعد-إقرار-أوبك-لمستوى-جديد-من-إنتاج-النفط-بداية-من-2024-1077735973.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان, روسيا, السعودية, العالم العربي
فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان, روسيا, السعودية, العالم العربي
بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي التعاون في "أوبك+"
19:35 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 20:20 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وذكر الكرملين أن "بوتين وبن سلمان ناقشا موضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي".
وثمّن الطرفان بشكل عالٍ مستوى التعاون في إطار منظمة "أوبك +" للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط.
وأشار بوتين وبن سلمان إلى أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري في الرياض.
وأضاف الكرملين: "ناقش بوتين وبن سلمان زيادة العلاقات التجارية وتنفيذ المشاريع في مجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقة".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 4 يونيو/ حزيران، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
ستمدد روسيا الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل/ نيسان.
وتابع:
"سيتم إجراء هذا التخفيض الاختياري من مستوى الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه في 4 يونيو، خلال الاجتماع الخامس والثلاثين لـ"أوبك +".