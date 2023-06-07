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https://sputnikarabic.ae/20230607/السودان-عشرات-القتلى-والجرحى-إثر-قصف-جوي-على-سوق-المويلح-غربي-أم-درمان-1077853813.html
السودان... عشرات القتلى والجرحى إثر قصف جوي على سوق المويلح غربي أم درمان
السودان... عشرات القتلى والجرحى إثر قصف جوي على سوق المويلح غربي أم درمان
سقط عشرات القتلى والجرحى في السودان، اليوم الأربعاء، إثر قصف جوي على منطقة المويلح غربي مدينة صالحة في أم درمان، حسبما أعلنت لجان مقاومة صالحة المركزية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:05+0000
2023-06-07T14:05+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
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ونقل موقع "أخبار السودان" عن لجان المقاومة أن منطقة المويلح غربي صالحة تعرضت إلى قصف طيران استهدف تجمعات للدعم السريع مما أدى إلى مقتل 12 مواطن وإصابة آخرين.في السياق ذاته، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف سوق المويلح في أم درمان وسقوط العشرات بين قتيل وجريح.وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات قيام قوات الدعم السريع باقتحام السفارة الصينية، ومنزل ومقر سفارة دولة فلسطين، بالإضافة إلى منزل سفير سلطنة عُمان".وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية"، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأضاف البيان أن "الميليشيا المتمردة تمكنت من سرقة عدد من السيارات الدبلوماسية من مقر السفارة الصينية، والعبث بالمستندات وتخريب الأثاث، كما قامت باقتحام منزل السفير ومقر سفارة دولة فلسطين للمرة الرابعة، وقامت أيضا بإقتحام منزل سفير سلطنة عمان وسرقة السجاد والأثاث والمقتنيات الثمينة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية".وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230605/الأمم-المتحدة-تتهم-طرفي-النزاع-في-السودان-بارتكاب-انتهاكات-جسيمة-ضد-الأطفال-1077777476.html
https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-وفدا-طرفي-النزاع-في-السودان-ما-زالا-موجودين-في-جدة-رغم-تعليق-المحادثات-1077717360.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

السودان... عشرات القتلى والجرحى إثر قصف جوي على سوق المويلح غربي أم درمان

14:05 GMT 07.06.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023
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سقط عشرات القتلى والجرحى في السودان، اليوم الأربعاء، إثر قصف جوي على منطقة المويلح غربي مدينة صالحة في أم درمان، حسبما أعلنت لجان مقاومة صالحة المركزية.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن لجان المقاومة أن منطقة المويلح غربي صالحة تعرضت إلى قصف طيران استهدف تجمعات للدعم السريع مما أدى إلى مقتل 12 مواطن وإصابة آخرين.
في السياق ذاته، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف سوق المويلح في أم درمان وسقوط العشرات بين قتيل وجريح.
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
الأمم المتحدة تتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد الأطفال
5 يونيو, 20:50 GMT
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات قيام قوات الدعم السريع باقتحام السفارة الصينية، ومنزل ومقر سفارة دولة فلسطين، بالإضافة إلى منزل سفير سلطنة عُمان".
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية"، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف البيان أن "الميليشيا المتمردة تمكنت من سرقة عدد من السيارات الدبلوماسية من مقر السفارة الصينية، والعبث بالمستندات وتخريب الأثاث، كما قامت باقتحام منزل السفير ومقر سفارة دولة فلسطين للمرة الرابعة، وقامت أيضا بإقتحام منزل سفير سلطنة عمان وسرقة السجاد والأثاث والمقتنيات الثمينة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
السعودية: وفدا طرفي النزاع في السودان ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات
4 يونيو, 07:54 GMT
وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
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