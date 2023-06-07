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https://sputnikarabic.ae/20230607/السيسي-يدعو-إثيوبيا-إلى-التوقيع-على-اتفاق-ملزم-للجميع-يستند-للقانون-الدولي-بشأن-سد-النهضة-1077854824.html
السيسي يدعو إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي بشأن "سد النهضة"
السيسي يدعو إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي بشأن "سد النهضة"
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على "التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة"، داعيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:13+0000
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وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنغولي، جواو لورنكو، إن "النيل هو المورد الوحيد لمصر، حيث أن 90 % من أراضي مصر عبارة صحراء، وأن الجزء المعمور في مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وصالح للزراعة".وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبشأن السودان، أكد الرئيس المصري، على "ضرورة وقف إطلاق النار في السودان"، مشيرا إلى أن مصر استقبلت 200 ألف سوداني منذ بدء الأزمة. وشدد السيسي على "العمل على إنهاء الصراعات"، مطالبا الأشقاء في السودان بوقف إطلاق النار وبدء الحوار.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري
https://sputnikarabic.ae/20230524/مصر-لم-نتفق-مع-إثيوبيا-على-فترة-ملء-سد-النهضة-1077395855.html
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أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يدعو إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي بشأن "سد النهضة"

14:13 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / KAREN MINASYANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / KAREN MINASYAN
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على "التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة"، داعيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولي.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنغولي، جواو لورنكو، إن "النيل هو المورد الوحيد لمصر، حيث أن 90 % من أراضي مصر عبارة صحراء، وأن الجزء المعمور في مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وصالح للزراعة".
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
مصر: لم نتفق مع إثيوبيا على فترة ملء سد النهضة
24 مايو, 14:22 GMT
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبشأن السودان، أكد الرئيس المصري، على "ضرورة وقف إطلاق النار في السودان"، مشيرا إلى أن مصر استقبلت 200 ألف سوداني منذ بدء الأزمة. وشدد السيسي على "العمل على إنهاء الصراعات"، مطالبا الأشقاء في السودان بوقف إطلاق النار وبدء الحوار.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري
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