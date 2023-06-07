https://sputnikarabic.ae/20230607/العلماء-الروس-يطورون-مزرعة-قمرية-1077836569.html

فطر ينمو على القمر... علماء روس يطورون مزرعة فريدة

فطر ينمو على القمر... علماء روس يطورون مزرعة فريدة

اقترح باحثون روس تصميم وحدات محطة بين الكواكب ستكون قادرة على تزويد رواد الفضاء بمنتج مهم من النظام الغذائي الموصى به - الفطر. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T10:45+0000

2023-06-07T10:45+0000

2023-06-07T11:08+0000

مجتمع

علوم

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تعتبر الحاجة إلى تزويد رواد الفضاء بالطعام باستمرار، واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه رواد الفضاء في العصر الحديث. وفقًا للخبراء، غالبًا ما يتم حل هذه المشكلة عن طريق توصيل الطعام الجاهز من الأرض، حيث يحتاج كل فرد من أفراد الطاقم في المتوسط ​​إلى حوالي كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الطعام يوميًا.قال العلماء إنه في إطار البرنامج القمري المتجدد لروسيا بحلول 2035-2040، يخطط لبناء البنية التحتية الأساسية على سطح القمر. يتضمن هذا جعل محطة الفضاء صالحة لنمو النباتات المأكولة على متنها.حتى الآن، أحد أكثر المفاهيم الواعدة لدعم رواد الفضاء خلال المهمات في المحطات المأهولة هو استخدام نظام دعم الحياة الحيوي. أوضح الخبراء أنه يوفر إمكانية العيش المستقل الطويل الأجل للناس عن طريق معالجة النفايات النباتية أو الحيوانية في بيئة لزراعة أغذية أخرى.يحتوي هذا الفطر على كمية كبيرة من البروتين وبعض الفيتامينات. تكنولوجيا زراعته بسيطة للغاية وعملية دون انتهاك المعايير الصحية. يحتوي هذا الفطر أيضًا على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.دورة تكنولوجية واحدة لزراعة فطر المحار تستمر 66 يومًا. ويمكن الحصول منها على 28 كغ من الفطر في غضون شهرين. هذا سوف يلبي احتياجات 14 من أفراد الطاقم.وأضاف أن البيانات التي تم الحصول عليها خلال الدراسة يمكن أن تكون نقطة انطلاق في تطوير التكنولوجيا لزراعة فطر المحار في مزرعة قمرية، وفقا لموقع Heliyon.

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