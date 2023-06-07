https://sputnikarabic.ae/20230607/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-43-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077818301.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتعاون المشترك بشأن قضايا الجرائم العسكرية لأوكرانيا أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الـ 24... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T00:41+0000
2023-06-07T00:41+0000
2023-06-07T00:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا
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وحسبما جاء في بيان الممثلية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أفادت الممثلية بوقوع 43 حالة إطلاق نار من قبل قوات الجيش الأوكراني".وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نفّذ العدو 20 قصفًا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيار 155 و152 ملم. وفي اتجاه هورليفكا تعرضنا لـ 20 قصفًا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيار 155 و122 ملم. وفي اتجاه دوكوشايفسك، تعرضنا لقصف واحد من المدفعية بعيار 152 ملم. وفي اتجاه فولناكسكي تعرضنا لاثنين من القصف بواسطة المدفعية بعيار 155 و152 ملم".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعًا 285 قذيفة من مختلف الأنواع.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-وتدمر-17-دبابة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--عاجل-1077780282.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي
00:41 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 00:42 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتعاون المشترك بشأن قضايا الجرائم العسكرية لأوكرانيا أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الـ 24 الماضية منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية بالقصف 43 مرة، بإطلاق 285 قذيفة.
وحسبما جاء في بيان الممثلية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أفادت الممثلية بوقوع 43 حالة إطلاق نار من قبل قوات الجيش الأوكراني".
وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نفّذ العدو 20 قصفًا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيار 155 و152 ملم. وفي اتجاه هورليفكا تعرضنا لـ 20 قصفًا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيار 155 و122 ملم. وفي اتجاه دوكوشايفسك، تعرضنا لقصف واحد من المدفعية بعيار 152 ملم. وفي اتجاه فولناكسكي تعرضنا لاثنين من القصف بواسطة المدفعية بعيار 155 و152 ملم".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعًا 285 قذيفة من مختلف الأنواع.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.